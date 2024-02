Zoo Duisburg führt Änderung ein – DAS wird für Besucher jetzt teurer

Na, das wird sich garantiert auf den Geldbeutel auswirken! Der Zoo Duisburg gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt täglich Tausende Besucher an. Logisch, dass auch er mit der Zeit geht und den Service stetig verbessern will. Im Klartext: Auch der Tierpark will digitaler werden.

Der nächste Schritt dahin ist getan, denn ab sofort bietet der Zoo Duisburg die Dauerkarte neben dem Scheckkarten-Format auch digital für die Wallet-App zum Abspeichern auf dem Smartphone an. Allerdings gibt es einen Haken…

Zoo Duisburg führt Änderung ein

Dauerkartenbesitzer können ab sofort ihr Jahresticket und das von Familienmitgliedern auf dem Handy abspeichern. Die Funktion ähnelt der, um Bordkarten von Flugreisen oder Bankkarten zu digitalisieren und mit dem Smartphone per Wallet mitzutragen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen will der Zoo so nachhaltiger werden und dazu beitragen, weniger Kunststoff für physische Karten zu verbrauchen.

Und auch das Vergessen der Jahreskarte ist so nahezu ausgeschlossen, führen Besucher doch in aller Regel ihre Smartphones immer mit sich. Die Karte ist im Online-Shop erhältlich. Aber auch die „normale“ Variante kann man immer noch im Besucherservice kaufen – ab März aber gegen eine Gebühr von 3,50 Euro pro Stück. Bestehende Karten können weiterhin verlängert werden.

DAS wird für Besucher jetzt teurer

Es gibt aber auch einen Haken: der liebe Preis! Denn wer als Erwachsener eine Jahreskarte kaufen will, muss 75,50 Euro hinblättern. Kinder bis einschließlich 17 Jahren müssen immerhin noch 45,50 Euro zahlen. Wer für einen Hund eine Jahreskarte kaufen will, zahlt 30 Euro – der hat dann von Montag bis Freitag Zugang zum Zoo Duisburg. Lukrativer sind da schon die Familientarife: Ein Erwachsener mit Kind zahlt 105 Euro, zwei Erwachsene mit Kind 135 Euro. Jedes weitere Geschwisterkind 14 Euro. Ganz so günstig ist das also nicht. Digitalisierung hin oder her…