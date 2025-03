Zoo Duisburg zeigt kleines Tier-Baby – doch DAS lässt Besuchern keine Ruhe

Wenn im Zoo Duisburg oder in einem der anderen NRW-Zoos neue Tier-Babys geboren werden, gibt’s für Besucher in der Regel kein Halten mehr. Vor allem nicht, wenn es sich dabei um Lieblinge handelt.

Auch im Zoo Duisburg konnten sich die Tier-Fans nach dem Anblick des Nachwuchses im Koalahaus vor Entzücken kaum mehr halten. Der Anblick der kleinen Mini-Koalas wirft bei Besuchern aber auch direkt Fragen auf.

Zoo Duisburg: Besucher wollen es unbedingt wissen

„Soooooo süß“, „Das Kleine ist so niedlich, ich komme euch bald besuchen“ oder „So schön anzuschauen“ – für die Besucher gab’s nach dem Video von Koala-Mama Yiribana und ihrem frisch geborenen Baby in der Kommentarspalte bei Facebook kein Halten mehr. „Unser jüngster Koala wächst und gedeiht. Inzwischen ist das Jungtier von Yiribana zuverlässig im Koalahaus zu sehen“, ließ der Zoo Duisburg seine Fans wissen.

+++ Zoo Duisburg ändert seine Öffnungszeiten – Besucher perplex +++

Während so manch einer bereits seinen Besuch ankündigt, kommen andere Besucher beim Anblick des Koala-Nachwuchses kaum zur Ruhe. So fragt etwa eine: „Junge oder Mädchen?“ Eine andere will dagegen wissen: „Hat das Kleine schon einen Namen?“

Zoo hüllt sich in Schweigen

Antworten auf die brennenden Fragen seiner Besucher hat der Zoo Duisburg bislang nicht abgegeben. Doch lange wird es der NRW-Tierpark wohl nicht mehr herauszögern können, immerhin ist das Jungtier mindestens schon rund neun Monate alt. Lange Zeit war nicht sicher, ob Mama Yiribana die Herausforderung, das Jungtier aufzuziehen, überhaupt meistern würde. Die jüngsten Aufnahmen überzeugen Besucher und Pfleger jetzt allerdings vom Gegenteil. Mehr zur Geburt des Kleinen kannst du hier nachlesen >>>.

