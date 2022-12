Zoo Duisburg musste traurigen Abschied verkünden! Pfleger völlig am Ende

Wir müssen allmählich vom Jahr 2022 Abschied nehmen. Daher wollen wir noch mal auf dieses Jahr und seine bewegendsten Geschichten zurückblicken. Eine solche hatte sich im Mai in Duisburg zugetragen, als der Zoo einen traurigen Abschied verkünden musste. Was war passiert?

Jeder Zoo hat seine speziellen Besucher-Lieblinge. Im Zoo Duisburg ganz vorne dabei: die Koalas. Die flauschigen Beuteltiere aus Australien erobern die Herzen der Besucher jedes Mal aufs Neue im Sturm. Umso trauriger ist es, wenn mal einer Eukalyptos-Fresser „ausziehen“ muss. So geschehen im Mai.

Zoo Duisburg mit traurigem Abschied

Zwei Jahre zuvor hatten die Besucher des Zoo Duisburg noch die Geburt des kleinen Tarni gefeiert. Seitdem entwickelte der Koala-Mann sich prächtig im Duisburger Zoo und wurde zu einem der Publikumslieblinge. Doch in diesem Jahr musste Tarni sich dann von seinen Artgenossen und Pflegern in Duisburg verabschieden. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms zog er in den Zoo Zürich.

Pfleger Mario begleitete Tarni seit dessen Geburt und war im Mai untröstlich. „Tarni ist ein spezieller, freundlicher Koala“, meinte Mario damals. Was Mario jedoch zuversichtlich stimmte: „Der Zoo Zürich, ist einer der schönsten Zoos, die ich kenne.“

Auf seine Koalas ist der Duisburger Zoo besonders stolz – zu Recht! Foto: imago/Reichwein

Zoo Duisburg sagt Koala auf Wiedersehen

Mario ist sich sicher, dass Tarni in der Schweiz ein glückliches Leben führen kann. Dort wurde er nach kurzer Quarantänezeit in die Australien-Anlage gebracht und lebt dort mit Koala-Weibchen Maisy und Männchen Uki. Seit August kann er dort von den Besuchern bestaunt werden. Besonders schön für Tarni: Die Australien-Anlage wurde in diesem Jahr völlig neu bepflanzt.

Tarni ist nicht der erste Koala, den der Zoo Duisburg im Rahmen des Zuchtprogramms an andere Zoos abgibt. Der Tierpark zog in den vergangenen 28 Jahren bereits mehr als 30 Exemplare der bedrohten Tierart auf diese Weise auf.