Doc Caro aus Duisburg: „Wer wird Millionär“-Kandidatin muss Frage zu ihr beantworten – hättest du es geschafft?

Duisburg. Bei Carola Holzner alias Doc Caro aus Duisburg ist am Montagabend nach eigener Aussage das „Handy explodiert“.

Denn bei „Wer wird Millionär“ spielte die Influencerin aus Duisburg plötzlich eine wichtige Rolle. „Jetzt schnall ich endgültig ab“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Doc Caro konnte es nicht fassen, dass eine Frage in der großen Quizshow mit Moderator Günther Jauch auf sie abzielt.

Doc Caro aus Duisburg als Thema bei „Wer wird Millionär“

Bald startet Doc Caro ihre ganz große TV-Karriere. Bevor jedoch die neue SAT.1-Sendung mit der Notärztin aus Duisburg an den Start geht, tauchte ihr Name am Montagabend bei RTL auf.

Paläontologie-Studentin Sarah Wieding stand vor der 16.000-Euro-Frage, die sich auf Carola Holzner bezog.

Doc Caro aus Duisburg war Gegenstand einer Frage bei „Wer wird Millionär“. Foto: RTL / Stefan Gregorowius & Stefan Arend / FUNKE Foto Services

---------------------------

Das ist Doc Caro:

Carola Holzner wurde 1982 in Mülheim an der Ruhr geboren

Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin

Bekannt wurde sie als Oberärztin am Uniklinikum Essen über eine Doku und dann über ihre Social-Media-Aktivitäten

Seit der Corona-Pandemie hat Holzner zahlreiche Auftritte im Fernsehen und Radio

2021 wechselte sie ans Helios Klinikum in Duisburg

---------------------------

Doc Caro bei „Wer wird Millionär“: Hättest du es gewusst?

Günther Jauch wollte von der Kandidatin wissen, ob welchen Beruf die gebürtige Mülheimerin wohl ausübt.

A: Notärztin

B: Lehrerin

C: Lastwagenfahrerin

D: Polizistin

Ein Klacks für die Instagram-Follower von Doc Caro und wohl auch für aufmerksame DER-WESTEN-Leser. Doch Sarah Wieding ging lieber auf Nummer sicher und wählte einen Joker.

Nach dem 50-50-Joker blieben noch zwei Optionen übrig und die Studentin wählte die richtige.

„Wer wird Millionär“-Kandidatin Sarah Wieding hatte an einer Frage rund um Doc Caro zu knabbern. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

---------------------------

---------------------------

Am Ende sollte Sarah Wieding 64.000 Euro gewinnen und auch Doc Caro war überglücklich: „Ich feiere das gerade so hart. Es ist unfassbar. Ich war bei 'Wer wird Millionär'“.

