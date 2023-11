Weihnachtsmarkt Duisburg: Glühwein-Preise am Limit! HIER trinkst du am günstigsten

Auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt lehnen sich die Händler in diesem Jahr weit aus dem Fenster. Denn trotz gestiegener Preise für Rohstoffe und Energie dank Inflation, sträubt man sich in der Pottstadt vor der Drehung an der Preisspirale (mehr Infos dazu hier).

Doch sind die Preise für Glühwein an allen Ständen gleich? Nein. Denn ein Händler hebt sich hier in diesem Jahr von der Konkurrenz auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg ab. Wo du bares Geld bei deiner Glühwein-Tasse sparen kannst, erfährst du hier.

+++ Weihnachtsmarkt Duisburg verkündet neue Details – Besucher haben üblen Verdacht! +++

Weihnachtsmarkt Dortmund: „Schmerzgrenze“ bei Glühwein erreicht

Nicht nur Besucher, auch Händler, wie Carolin Müller von der Duisburger Glühweinpyramide, sind sich in diesem Jahr einig: Die „Schmerzgrenze“ bei Glühwein ist schon seit ein paar Jahren erreicht. Aber auch in diesem Jahr hat die Inflation übel mitgespielt und die Winzer zu Preiserhöhungen gezwungen.

Noch mehr Weihnachtsmarkt-News aus NRW:

Wie Mischa Filé, Geschäftsführer von „Bernie’s Alm“, am Mittwochvormittag (16. November) gegenüber DER WESTEN verraten hat, haben sich viele Händler in diesem Jahr in Sachen Glühweinpreise abgesprochen. Und dabei die drastische, aber einstimmige Entscheidung getroffen, die Preiserhöhungen beim Einkauf nicht an die Kunden weiterzutragen. Zuletzt seien die Preise demnach vor zwei Jahren angehoben worden. Doch ein Glühwein-Stand hebt sich dennoch von der Konkurrenz ab.

HIER sparen Kunden bares Geld

An der „Glühweinmühle“ auf der Königstraße in der Duisburger Innenstadt hat man sich auch in diesem Jahr dazu entschieden, die Preise nicht anzuheben. Doch anderes als an dem Großteil der anderen Stände, zahlt man hier gerade mal 3,50 Euro – und damit satte 50 Cent weniger.

Die „Glühweinmühle“ bietet auch in diesem Jahr den günstigsten Glühwein an. Foto: DER WESTEN / Laura Merz

„Duisburg ist keine reiche Stadt“, begründet Manuela Knellesen vom Stand mit der illuminierten roten Mühle die riskante Entscheidung. Die zahlreichen Besucher, die sich bereits zur Eröffnung um den Stand tummelten, dürfte es freuen. Doch man darf auch nicht vergessen: Auch die Besucher kämpfen weiterhin mit den Folgen der Inflation.

„In Ordnung“, ist hier so etwa das nüchterne Urteil zum günstigeren Glühwein-Preis unserer Redaktion bei einer Rentnerin. Aber dennoch: Die kleine Spar-Option wird es am Ende dem ein oder anderen sicherlich leichter machen, sich auch ohne schlechtes Gewissen eine zweite Tasse zu gönnen.