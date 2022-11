Tierheim Duisburg sucht Zuhause für Problemfall – Pfleger verzweifeln

Immer wieder haben es die Pfleger im Tierheim Duisburg mit tierischen Notfällen zu tun. Ein Problemfall auf vier Pfoten hat es den Mitarbeitern besonders angetan.

In ihrem bereits langen Leben musste die Fellnase einige Schicksalsschläge verpacken. Auch die Krankheitsgeschichte des Schützlings bereitet dem Personal im Tierheim Duisburg Sorgen. Trotzdem suchen die Pfleger ein neues Zuhause für das Tier.

Tierheim Duisburg hofft auf ein Weihnachtswunder

Das Tierheim in Duisburg hofft auf ein Weihnachtswunder! Ihr Schützling Adelie soll ihren Lebensabend nämlich in einem neuen Zuhause verbringen. Die Katze hat schätzungsweise bereits 15 Jahre auf dem Buckel. Das merkt man der Fellnase auch deutlich an, erklären die Pfleger in einem Beitrag auf Facebook.

„Meine Nieren funktionieren nicht mehr richtig, weshalb ich Spezialfutter und Nierenmedikamente benötige. Auch meine Schilddrüse funktioniert nicht ganz in Ordnung, deswegen bekomme ich Tabletten. Das größte Problem ist jedoch, dass ich nicht mehr Essen mag“, schreiben die Mitarbeiter aus der Sicht der Katze.

Letzteres mag daran liegen, dass das Haustier keine Zähne mehr hat. Außerdem könne sie nicht mehr so gut gucken und hat nur wenig Vertrauen in fremde Menschen. Wer dem tierischen Pflegefall trotzdem noch ein schönes Zuhause bieten möchte, ist herzlich dazu eingeladen sich an das Tierheim in Duisburg zu wenden.

Tierheim Duisburg: Katzenbesitzerin mit rührenden Worten

Eine Facebook-Nutzerin findet in der Kommentarspalte aufmunternde Worte: „Ich habe selber einen ‚inzwischen‘ Seniorkater Zuhause, den ich vor vielen Jahren von euch adoptiert habe. Jedes Tierchen sollte geliebt werden. Bis zum Ende!“