Tierheim Duisburg: Tier grausam ausgesetzt – „Geschwister findet man bald bei Kleinanzeigen“

Die Mitarbeiter im Tierheim Duisburg sind entsetzt! Eigentlich herrschte unter der Belegschaft bereits Weihnachtsstimmung. Diese wurde allerdings von einer erschreckenden Entdeckung zerstört.

Im Tierheim Duisburg mussten die Betroffenen sich von dem Schock erholen. Währenddessen spekulieren bereits andere Tierfans auf Facebook, was es mit dem tragischen Vorfall auf sich haben könnte.

Tierheim Duisburg: Pfleger sind schockiert

Spätestens seit der Pandemie haben es die Tierheime in ganz Deutschland nicht einfach. Viele Menschen legten sich ein Haustier zu, welches sie nach kurzer Zeit wieder loswerden wollten. Überfüllte Tierheime sind deswegen keine Seltenheit. Trotzdem haben die Pfleger immer Verständnis dafür, wenn sich die Lebensumstände verändern und Besitzer ihrem Tier nicht mehr gerecht werden können.

Ein grausamer Fund ließ den Betroffenen allerdings das Blut in den Adern gefrieren. Auf Facebook berichtet das Tierheim Duisburg von der traurigen Geschichte. Die Straßenreinigung übergab dem Personal einen Karton, den sie bei ihrer Arbeit im Stadtteil Rheinhausen gefunden habe. Darin sorgte eine tote Babykatze für Entsetzen. „Wer vermisst diese Katze?“, fragen die Pfleger.

Mehr News:

In der Kommentarspalte ist das Entsetzen ebenso groß. Viele, denen das Tierwohl am Herzen liegt, können es kaum fassen. Ein Nutzer lässt seinen Gefühlen freien Lauf: „Einfach nur schrecklich, wie abgestumpft manche Menschen sind.“ „Die Geschwister findet man sicherlich bald in den Kleinanzeigen“, mutmaßt jemand anderes auf Facebook.