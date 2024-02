Tierheim Duisburg nimmt Tiere auf – ihre Geschichte lässt Mitarbeiter schlucken: „Furchtbar“

Die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW müssen jeden Tag allerhand Dinge erleben. Immer wieder müssen verwahrloste Tiere aus ihrem Zuhause gerettet werden, ausgesetzte Tiere werden abgegeben und auch Fundtiere landen in den Tierheimen. Bei all dem traurigen Schicksal ist klar, dass die Mitarbeiter keinen leichten Alltag haben.

Auch das Team aus dem Tierheim in Duisburg berichtete nun über einen Fall, der nur den Kopf schütteln lässt. Dabei wurden zwei Tiere einfach bei Wind und Regen mitten in der Stadt ausgesetzt.

Tierheim Duisburg: Ausgesetzt bei Wind und Wetter

Wie kann einem Mensch das wohl der Tiere so egal sein? Am Freitagnachmittag (23. Februar) wurden zwei kleine, gelbe Vögel in ihrem Käfig am helllichten Tag in der Stadt ausgesetzt. Es regnete und stürmte bekanntlich heftig. Als die beiden armen Tiere im Tierheim ankamen, waren sie bereits stark unterkühlt und durchnässt. Und das sah man ihnen auch an: Zerfleddertes Fell, einer der beiden Piepmatze konnte sich nicht mal mehr auf den Beinen halten.

Daher war sofort klar: Die beiden müssen sofort in die Tierklinik. Dort musste einer der beiden traurigerweise von seinem Leid erlöst und eingeschläfert werden. Und das alles nur, weil ein Mensch die beiden im Käfig im Regen ausgesetzt hatte.

„Was sind das bloß für Menschen“

Von diesem traurigen Fall berichtete das Tierheim Duisburg auf Facebook. Die Anteilnahme der Community war riesig. „Furchtbar! Was sind das bloß für Menschen?“, fragte sich eine Userin in den Kommentaren. Auch eine Andere ist entsetztet: „Wie können Menschen so grausam sei? […] Den Käfig hätte man egal wo abgeben können anstatt draußen abzustellen und sich selbst zu überlassen!“

Einig sind sich alle: Wer sich Haustiere zulegt, ist auch für sie verantwortlich. Das Tierheim Duisburg sucht nun nach dem Verantwortlichen. „Falls jemandem etwas aufgefallen ist, sind wir dankbar für einen Hinweis. Gefunden wurden die beiden auf dem Sternbuschweg auf Höhe zwischen Hausnr. 9-29, 47057 Duisburg“, schreiben sie auf Facebook.