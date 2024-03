Tierheim Duisburg öffnet Karton – der Inhalt schockiert: „Schrecklich“

Die Tierheime in NRW platzen bereits aus allen Nähten, und dennoch nehmen sie immer wieder Fundtiere auf. Arme kleine Seelen, die von ihren Haltern einfach ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurden.

Hunde werden angeleint in einem Wald, Katzen werden neben Müllcontainern in einer Transportbox abgestellt. Manch andere Tiere werden sogar nur in einem Karton ausgesetzt, der sie wohl kaum vor der Kälte in der Nacht schützt. Nun kam es erneut zu einem schrecklichen Fund. Nachdem die Mitarbeiter im Tierheim Duisburg den ersten Schock überwunden haben, brauchen sie nun dringend Hilfe.

Tierheim Duisburg teilt Schock-Fund

Am Dienstag, den 26. März 2024, fand man den Karton in Duisburg. Beim Öffnen des Kartons war klar: das ist ein Fall für das Tierheim. Denn im Inneren befanden sich vier Tiere, zwei weibliche Kaninchen und ein männliches sowie weibliches Meerschweinchen. Ein Kaninchen hat es offenbar besonders schwer erwischt, denn es hat eine offensichtliche Verletzung. Sein Auge ist ganz aufgequollen und blutunterlaufen, wie ein Bild der Tierpfleger bei Facebook zeigt.

Bei dem Anblick bricht es vielen Nutzern das Herz. „Schrecklich, macht mich immer wieder wütend“ oder „einfach nur traurig“, fassen einige in den Kommentaren ihre Fassungslosigkeit zusammen.

Schon allein der Fundort ist ungewöhnlich und schockiert. „Die Vierer-Gruppe wurde in einem Karton auf dem Schulhof gefunden“, verraten die Tierpfleger. Lediglich mit etwas verstreutem Heu waren die Tiere dort ausgesetzt worden.

Zeugen gesucht

Da seit dem 25. März ist NRW Osterferien sind, konnte der ehemalige Halter auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die Tiere so schnell gefunden werden. Ob ein Schüler den Karton da hingestellt haben könnte oder jemand anderes dahintersteckt, ist bislang völlig unklar.

Deshalb ist das Tierheim Duisburg nun auch auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer ein Tier von dem Bild wiedererkennt oder sogar Angaben zu dem Besitzer machen kann, der solle sich bitte umgehend melden. Die Mitarbeiter sind entweder telefonisch oder via Mail über die Adresse info@duisburger-tierheim.de erreichbar und für Hinweise dankbar.