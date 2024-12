Tierheim Duisburg treibt Tränen in die Augen: „Es nimmt kein Ende“

Der Alltag in den Tierheimen in NRW und im Rest des Landes ist kein leichter. Einfach nur ein Herz für Tiere zu haben, reicht da oft nicht aus – meistens ist auch ein dickes Fell gefragt. Denn die Schicksale mit denen die Pfleger Tag für Tag konfrontiert werden, gehen an einigen sicherlich nicht spurlos vorbei.

Das kennt man auch im Tierheim Duisburg. Tiere, die herzlos ausgesetzt werden, oft auch gerade neugeborene Vierbeiner. Tiere, die unbedacht als Weihnachtsgeschenk gekauft und dann bei Überforderung der neuen Halter wieder zurückgegeben werden – als wären sie ein Kleidungsstück aus dem Laden, das nicht gepasst hat. Oder gar Tiere, die von ihren Besitzern aufs Schrecklichste misshandelt werden und im Tierheim die einzige Chance auf Rettung sehen.

All das muss man auch erst einmal verkraften können. Vielen Fans des Duisburger Tierheims in den sozialen Netzwerken bricht allein schon beim Gedanken daran das Herz…

Tierheim Duisburg teilt tragisches Schicksal

Es ist ein Facebook-Beitrag, wie ihn das Tierheim Duisburg eigentlich gefühlt tagtäglich absetzt. Ein Tier wurde in der Ruhrpott-Stadt gefunden, ohne Hinweise auf sein Zuhause. In diesem Fall geht es um einen unkastrierten Kater, der in Duisburg-Fahrn entdeckt wurde. Das Tier ist nicht gechipt, hat eine Verletzung an der Hinterpfote. Über Social Media will das Tierheim erfahren, zu wem der Kater gehört.

Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass das Duisburger Tierheim online neue Fundtiere vorstellt – und dennoch treibt es vielen Tierfreunden jedes Mal die Tränen in die Augen. Bei einem Katzenliebhaber brechen beim oben genannten Kater-Schicksal schließlich alle Dämme.

„Wie schafft ihr das nur emotional?“

„Liebes Tierheim-Team, wie schafft ihr das nur emotional?“, schreibt er in einem Kommentar unter den Beitrag. „Tag für Tag. Und es hört nie auf. Es nimmt kein Ende. Was ist los mit diesen Menschen? Was hat sie so mitleidlos, verantwortungslos und verroht gemacht?“, so seine verzweifelten Worte, die deutlich machen, dass er davon ausgeht, der Kater wurde kaltherzig ausgesetzt.

„Ich bin froh, dass der süße Drops jetzt bei Euch ist“, dankt er schließlich dem Tierheim Duisburg – und wendet sich sogar noch direkt an die Samtpfote: „Frohe Weihnachten, kleines Katerchen. Du bist jetzt in Sicherheit – es wird sich gut um dich gekümmert.“ Daran besteht im Duisburger Tierheim definitiv kein Zweifel.