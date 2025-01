Tierheim Duisburg: Bank-Angestellte stehen plötzlich vor der Tür – Grund ist herzzerreißend

Was für eine herzzerreißende Aktion – im positiven Sinne! Immer wieder werden Hund, Katze, Kaninchen und andere Vierbeiner ausgesetzt. Ihre Besitzer sind entweder nicht in der Lage, auf die Tiere zu achten oder können es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Manchmal gibt es aber auch Herzlos-Halter, die die Tiere als Gegenstand ansehen und sie irgendwo aussetzen – gleichgültig darüber, was mit ihnen passiert.

Dann ist das Tierheim Duisburg da, pflegt die Tiere, um sie dann wieder zu vermitteln. Logisch, dass die engagierten Tierpfleger auch Hilfe benötigen und hier und da auf Spenden angewiesen sind. Zwei Frauen mit einem riesengroßen Herz für Tiere haben jetzt geholfen – und dem Tierheim Duisburg sowie den vielen Fellnasen ein wundervolles Geschenk bereitet!

Tierheim Duisburg: Bank-Angestellte stehen plötzlich vor der Tür

Wie das Social-Media-Team des Tierheims auf Facebook berichtet, standen die beiden Bank-Azubinen Alessia und Violetta eines Tages vor der Tür. Die jungen Frauen arbeiten bei der Targobank, setzen sich aktiv für den Tierschutz ein. „Die beiden haben in ihrer aktuellen Abteilung, der Direkt-Beratung, fleißig Spenden für den Tierschutz gesammelt und viele Kollegen dafür begeistern können. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft für den Tierschutz sind wirklich bewundernswert“, schreibt das Tierheim Duisburg.

Und weiter: „Gemeinsam planen sie bereits weitere großartige Aktionen, bei denen sie uns weiterhin tatkräftig unterstützen werden. Wir sind unglaublich dankbar für ihren Einsatz und ihre Kreativität! Danke, Alessia und Violetta – ihr macht einen echten Unterschied für unsere Tiere!“

Tierfreunde begeistert über Spenden-Hilfe

Auch andere Tierfreunde sind begeistert von der Spenden-Hilfe, die die beiden jungen Bank-Angestellten leisten. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ein Hoch auf unsere Azubis! Ich werde Euch weiterhin unterstützen!“

„Ist eine tolle Bank!“

„Wow, überragende Aktion der Mädels. Bitte macht weiter so!“

Bleibt zu wünschen, dass sich künftig auch weitere Freiwillige finden, die helfen. Damit es den Hunden, Katzen, Kaninchen und anderen Vierbeinern im Tierheim Duisburg weiterhin gut geht…