Tierheim Duisburg vermittelt Hund – wenig später steht er wieder vor der Tür

Manche Bewohner der Tierheime in NRW haben es nicht leicht: Immer wieder versuchen die Mitarbeiter, die Tiere in ihre neuen Familien zu vermitteln, aber genauso oft werden sie auch wieder abgegeben. Auch Hund Two Face scheint so ein Sorgenfall zu sein, denn nach sieben Monaten in seinem neuen Zuhause wurde der Rüde wieder zurückgegeben. Nun wartet er seit rund fünf Monaten auf eine neue Familie, die ihm gerecht werden kann.

Jetzt meldet sich das Duisburger Tierheim selbst und versucht, einen neuen Besitzer für Two Face zu finden…

Tierheim Duisburg: Hund sucht neuen Besitzer

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook postet das Duisburger Tierheim ein Foto des Rüden. Schnell wird klar, woher er seinen Namen – Two Face – hat. Denn die Fellfärbung in seinem Gesicht erweckt den Anschein, als ob es in zwei Hälften geteilt wäre. „Two Face – Ein cleverer Wirbelwind mit Potenzial“, schreiben die Mitarbeiter dazu.

Der Hund kam im Oktober 2024, nach sieben Monaten in seinem neuen Zuhause, leider wieder zurück ins Tierheim. Seither wartet Two Face erneut auf Menschen, die ihn adoptieren und ihm ein artgerechtes Zuhause schenken. „Der junge Rüde steckt mitten in der Pubertät und testet gerne seine Grenzen – doch mit der richtigen Führung und Auslastung kann er sich zu einem tollen Begleiter entwickeln“, heißt es.

Zukünftiger Halter sollte hundeerfahren sein

Two Face benötigt einen Halter, der konsequent ist. Er ist ein „cleverer, lernwilliger und aktiver Hund, der seinen Menschen gefallen möchte – wenn man ihm eine klare Richtung vorgibt“, erklärt das Duisburger Tierheim. Two Face – der übrigens auf sein Namenskürzel „Tuffi“ hört – neigt bei Ablenkung schnell zur Sturheit und testet seine Grenzen aus. Der zukünftige Halter sollte deswegen Geduld haben, hundeerfahren sein sowie bereits sein, mit ihm in der Hundeschule zu arbeiten. Auch im Umgang mit Artgenossen sei der Rüde momentan „eher provozierend und wechselhaft.“

Das Duisburger Tierheim hofft, dass der Hund schnell ein neues Zuhause finden wird. „Mit den richtigen Menschen a seiner Seite kann Two Face ein großartiger Begleiter werden – wir hoffen, dass er nicht lange auf seine zweite Chance warten muss“, schreiben die Mitarbeiter.