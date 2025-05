Tierheim in NRW fassungslos über „Geschenk“ vor dem Tor – auch Bürgermeister schimpft: „Sauerei“

Als hätten die Tierheime in NRW nicht genug zu tun…

Auf dem Weg zur Arbeit trauten die Mitarbeitenden aus dem Tierheim Bergheim am Freitag (9. Mai) ihren Augen kaum. Denn neben der Zufahrtsstraße hatten Unbekannte ein „Geschenk“ hinterlassen. Auf diese Aufmerksamkeit hätte der Tierschutzverein aus NRW verzichten können.

Tierheim in NRW komplett fassungslos

„Vielen Dank an den edlen Spender, der heute Morgen seine Wohnzimmer-Garnitur plus diverse Müllsäcke auf unserer Zufahrtsstraße entsorgt hat“, so das Tierheim sarkastisch in einem Facebook-Post. Die mitgelieferten Bilder zeigen die Dimension des wilden Sperrmüll-Haufens vor dem Tor des Tierheims in NRW.

Unbekannte hinterließen Sperrmüll vor dem Tierheim Bergheim. Foto: Tierheim Bergheim

Der Anblick ließ viele Tierfreunde vollkommen ratlos zurück. „Ist das asozial“, schimpft einer, „unverschämt“ und „nicht zu fassen“ urteilen andere. Viele können nicht begreifen, dass Unbekannte offensichtlich in einer Nacht- und Nebelaktion ihren Müll vor einem Tierheim abladen, statt den Sperrmüll einfach anzumelden. Das ist schließlich in den allermeisten Städten kostenlos.

Bürgermeister schimpft: „Sauerei“

Anfangs ging das Tierheim Bergheim sogar davon aus, den Krempel auf eigene Kosten entsorgen zu müssen, nachdem sich die Stadt zunächst nicht zuständig gefühlt habe. „Dinge, die die Welt nicht braucht“, stöhnten die Verantwortlichen.

Doch dann schaltete sich Volker Mießeler höchstpersönlich ein. „Ich habe gerade erst hier auf Facebook von dieser ‚Sauerei‘ erfahren“, teilte der Bürgermeister der Stadt Bergheim mit und kündigte an: „Die Stadtwerke werden diesen wilden Müll schnellstmöglich (spätestens am Montag) entfernen!“ Angesichts zahlreicher Kommentare, die sich gegen die Stadt Bergheim richteten, legte der CDU-Politiker nach: „Nicht nur diese Art der Müllentsorgung macht mich wütend… auch manche Kommentare sind einfach überflüssig… aber sei’s drum, ich und wir als Stadt unterstützen das Tierheim, wo es nur geht.“