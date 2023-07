Tierheim Duisburg: Verzweifelte Bitte an Interessenten – „Bitte seid nicht böse“

Bisher hat das Tierheim Duisburg immer einen tollen Service für Hundefreunde angeboten. Doch nun gibt es Probleme.

Auf Facebook wenden sich die Mitarbeiter mit einer verzweifelten Bitte an ihre Follower. Was ist los im Tierheim Duisburg?

Tierheim Duisburg hat Probleme – Hundefreunde aufgepasst!

In dem Facebook-Post des Tierheims heißt es zu den bei Hundefreunden beliebten Gassigeher-Schulungen: „Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Anfragen für das Ausführen unserer Tierheim-Hunde erhalten. Leider ist es aktuell so, dass wir für unsere ‚lieben‘ Hunde eine Warteliste haben, während unsere ‚Problem-Hunde‘ bei den Anfragen zu kurz kommen.“ Die Mitarbeiter möchten aber sowohl den Ehrenamtlern als auch ihren Hunden gerecht werden. Verständlich. Daher versuchen sie aktuell das Anfragesystem umzustellen, damit allen geholfen ist – sowohl Mensch als auch Tier.

Daraus resultiert aber eine wichtige Bitte: Aktuell möchte das Tierheim Duisburg keine Anfragen für die Gassigeher-Schulungen bekommen. Sie werden sich aber sofort melden, wenn das System umgestellt ist. Weiter heißt es: „Bitte seid nicht böse, wenn ihr bis jetzt noch keine Rückmeldung von uns erhalten habt. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer vernünftigen Lösung für alle!“

Was sind eigentlich „Problem-Hunde“?

Aufgrund verschiedener Nachfragen spezifiziert das Tierheim Duisburg in einem Nachtrag dann auch noch das Wort „Problem-Hund“. Es sind wohl nicht unbedingt nur die sogenannten Listenhunde gemeint, sondern einfach auch die großen Hunde jenseits der 35 Kilo.

Hierzu schreibt das Tierheim Duisburg noch: „Diese Hunde muss man erst einmal halten können und hierfür gibt es halt aktuell weniger Gassi-Anfragen, da es sich körperlich nicht jeder zutraut.“ Vielleicht finden sich ja bald auch die passenden Ehrenamtler für genau diese Hunde. Wir drücken die Daumen!