Manchmal ist es für das Tierheim in Duisburg beziehungsweise dessen Mitarbeiter offenbar sehr schwierig, mit dem umzugehen, was sie an vielen Tagen zu Gesicht bekommen.

Nun hat das Tierheim in Duisburg erneut von einem besonders schlimmen Fall berichtet, wegen dem sich sogar die Polizei bei der Einrichtung meldete. Die Mitarbeiter können einfach nicht nachvollziehen, warum manche Menschen so schlecht mit (ihren) Tieren umgehen.

Tierheim Duisburg: Wieder schlimmer Fall

In Zeiten der Corona-Pandemie waren Haustiere ganz groß im Kurs. Immerhin waren die meisten Menschen einen Großteil ihrer Zeit zu Hause und freuten sich über einen Zeitvertreib. Doch mittlerweile sieht es teilweise wieder ganz anders aus. Einige Tiere wurden schon wieder abgegeben und die Tierheime platzen mancherorts aus allen Nähten.

Nun hat das Tierheim Duisburg von einem schlimmen Fall in einem Facebook-Post berichtet. „Manchmal möchten wir… schreien, wütend sein, alles in die Ecke schmeißen und den Kopf in den Sand stecken. ABER das machen wir nicht! Wir kämpfen jeden Tag weiter für das Wohl unserer Tiere und für das Wohl fremder Tiere“, heißt es zu Beginn des Posts.

Tierheim Duisburg: Mitarbeitern bietet sich ein schlimmer Anblick

Demnach habe sich am Samstag (1. Juli) kurz vor Feierabend die Polizei bei dem Tierheim gemeldet und berichtet, dass wohl eine Katze gefährdet sei. Daraufhin habe man sich sofort auf den Weg zu der Adresse gemacht. Man habe da aber noch nicht gewusst, wie schlimm die Situation vor Ort war.

„Vor Ort dann das Grauen… Die junge Katze wurde wohl getreten und hoch geschmissen. Wir konnten es kaum glauben. Dank dem Einschreiten der Polizei konnte das Tier gerettet werden. Es erholt sich nun bei uns im Tierheim und lernt gerade, dass Menschen eigentlich was Tolles sind“, heißt es in dem Post. Das Tierheim bittet darum, noch keine Vermittlungsanfragen zu dem Tier zu stellen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Katze wieder vollständig erholt.