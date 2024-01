Tierheim Duisburg erschüttert: Anwohner mit traurigem Fund in Park

Wieder einmal keine gute Nachricht aus der Tierwelt: Das Tierheim Duisburg berichtet auf seiner Facebook-Seite von einem traurigen Fund im nahegelegenen Park.

Ein süßer, entlaufener Vierbeiner konnte dank tatkräftiger Unterstützung im Lutherpark in Homberg aufgegriffen werden. Jetzt stellen sich natürlich die Fragen: Was hat er da zu suchen? Wo ist sein Besitzer?

Tierheim Duisburg mit ergreifendem Fund

Schon seit mindestens zwei Tagen soll der hübsche Rüde schon durch den Lutherpark in Homburg streifen. Dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Anwohner konnte er endlich gesichert und einigermaßen wohlbehalten dem Tierheim Duisburg übergeben werden. Und nun?

Der Hund ist nicht gechipt, heißt es in dem Beitrag. Das erschwert natürlich die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer. Der liebe Rüde ist zwar verwirrt, aber ansonsten wohlauf. Wird er von seinem Herrchen überhaupt vermisst? Darüber kann man nur mutmaßen.

Anwohner mit gemischten Reaktionen

Viele Facebook-User äußern in den Kommentaren Unverständnis darüber, wie der eigene Hund für mehrere Tage entlaufen kann und wie man nicht überall nach ihm suchen kann. „Wenn doch mein Tier ausgebüxt ist, ob Hund oder Katze, mache ich mein ganzes Umfeld verrückt und melde mich beim Tierheim ….alles sehr seltsam“, schrieb eine Userin beispielsweise und erntete viel Zustimmung. Andere Einwohner Duisburgs zeigen sich verständnisvoll. „Wie alle über den Besitzer schimpfen. Schonmal darüber nachgedacht, dass dem Besitzer auf dem Spaziergang was passiert sein könnte und der Hund deshalb alleine unterwegs war?“, stellte eine Dame die Frage in den Raum.

Da der entlaufene Rüde aus Duisburg leider nicht gechipt ist, wird weiterhin nach seinem rechtmäßigen Besitzer gesucht. Das Tierheim Duisburg kümmert sich gut um ihn und hofft, dass er wohlbehalten zurückkehren kann. Immerhin: Über 2000 Mal wurde der Beitrag bereits geteilt. Das lässt hoffen, dass der Hund bald wieder in sein Zuhause einziehen kann!