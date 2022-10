Duisburg: Stadtwerke verschicken Briefe – Gaskunden verstehen die Welt nicht mehr

Schock für viele Anwohner aus Duisburg! Laut einem Schreiben der Stadtwerke Duisburg sollen manche Kunden hunderte Euro für Gas mehr zahlen.

Die Kunden laufen Sturm bei ihrem lokalen Energieversorger. Doch die Stadtwerke Duisburg erklären nun, warum die Aufregung unnötig ist.

Kunden der Stadtwerke Duisburg verwirrt wegen DIESEM Schreiben

Im September haben viele Kunden der Stadtwerke Duisburg einen Brief zu ihrem Jahrestarif erhalten. Viele waren verwirrt, weil sie laut dem Schreiben deutlich höhere Kosten hatten. Das bestätigt jetzt das Unternehmen selbst und klärt gleichzeitig auf.

„Bei einigen Kunden haben diese Schreiben zu Missverständnissen geführt, da sie deutlich über-erhöhte Kosten für zukünftige Gasverbräuche darstellen“, heißt es in der Mitteilung. Der Preisvergleich sei eine gesetzlich geforderte Informationspflicht, die unabhängig vom jeweiligen Vertrag des Kunden einen Vergleich mit dem Grundversorgungstarif vom 1. September 2022 vorsehe.

Gaskunden der Stadtwerke Duisburg wegen Schreiben in Schock-Starre. Wie teuer wird das Heizen wirklich? (Symbolbild) Foto: IMAGO / photothek

„Der auf diese Weise vom Gesetzgeber geforderte Vergleich spiegelt daher in keinem Verbrauchsfall der Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Duisburg die tatsächlich anfallenden Kosten realistisch wider“, so die beruhigenden Worte an alle Verbraucher.

Energieversorger gibt Entwarnung – DAS müssen Kunden wissen

Durch die Zusammenführung unterschiedlicher Grundversorgungstarife entstehe eine neue Preisstruktur. Das habe zur Folge, dass der im Schreiben herangezogene Vergleichstarif dann gar nicht mehr existiere, sondern durch einen neuen, günstigeren Tarif ersetzt werde. Somit hat der Vergleich keinerlei Aussagekraft.

+++ Duisburg: Kult-Imbiss wird wieder belebt! Fans können sich freuen +++

„Leider erlaubt die gesetzliche Vorgabe einen Vergleich mit einem in Zukunft gültigen Tarif nicht“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Alle Kunden im Grundversorgungstarif seien bereits Mitte September über die auf sie zutreffenden Preise informiert worden. Zum 1. November treten die neuen Tarife dann in Kraft.

Noch mehr News aus Duisburg:

Alle Kunden, die einen Belieferungsvertrag mit Preisgarantie bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen haben, würden ebenfalls vor Ablauf der festgeschriebenen Preisgarantie schriftlich informiert. Ihnen soll ein neues Angebot unterbreitet werden. „Erst diese Schreiben liefern eine Grundlage, aktuelle und zukünftige Preisprognosen zu erstellen“, so die deutliche Aussage der Stadtwerke Duisburg.