Edeka in Duisburg verkündet bittere Nachricht – Enttäuschung für Kunden

Bittere Gewissheit für Edeka-Kunden in Duisburg! Nachdem sich die Hinweise auf eine Schließung der Filiale in der Fußgängerzone der Stadt verdichteten, ist es jetzt offiziell: Der Edeka in Duisburg wird am 15. November schließen.

Die Betreiber-Familie Zimmer hatte lange für den Laden gekämpft, muss sich nun aber den Umständen beugen.

Edeka in Duisburg: Ende deutete sich bereits an

Schon seit Wochen waren in der Edeka-Filiale an der Düsseldorferstraße 32 in Duisburg die Frischetheken geschlossen gewesen. Fleisch, Wurst und Käse wurden nicht mehr von Fachpersonal geschnitten und verpackt, wie die „WAZ“ berichtet.

Zudem war die Filiale im Untergeschoss von Galeria Kaufhof im Gegensatz zu anderen Standorten veraltet, die Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern war ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. Jetzt beugt sich Betreiber-Familie Zimmer nach langen Überlegungen dem Druck.

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

„Auch wenn Familie Zimmer lange um ihren Markt gekämpft hat, ist er langfristig nicht wirtschaftlich erfolgreich zu führen“, so eine Mitteilung von Edeka Rhein-Ruhr laut „WAZ“. „Nach wie vor spüren die Kaufleute die Folgen der Lockdowns und die gesunkene Frequenz am Standort deutlich“, heißt es weiter.

Anwohner können nur noch HIER einkaufen

Mit dem Edeka-Markt im Kaufhof schließt der letzte Vollsortimentler, der viele Waren verschiedener Marken anbietet. Stattdessen bleiben Anwohnern in Duisburg-Mitte nur noch Discounter wie Aldi, Penny und Netto, die sich in den letzten Jahren in der Fußgängerzone angesiedelt haben.

