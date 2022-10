Duisburg: „60 seconds to Napoli“ eröffnet am Hbf! Plötzlich gibt es Streit – um dieses Foto

Das Warten hat ein Ende. Nach monatelangen Umbauarbeiten eröffnet die Restaurant-Kette „60 seconds to napoli“ am Samstag (15. Oktober) seine Tore in Duisburg. Die mittlerweile sechste Filiale der beiden Geschäfts-Inhaber Susanne Vogt und Adrian Kuras ist in die Räumlichkeiten des „Mercator One“-Neubaus gezogen.

Seit diesem Wochenende kannst du dir also in direkter Nähe zum Duisburger Hauptbahnhof neapolitanische Pizza sichern. Der Jubel über die Neueröffnung ist groß. Doch ein Foto der beliebten Restaurant-Kette sorgt für hitzige Diskussionen.

Duisburg: Das erwartet dich am Hauptbahnhof

Am Duisburger Hauptbahnhof tut sich etwas. Nicht nur das Bahnhofsgebäude wird endlich saniert. Auch am Vorplatz gegenüber des Haupteingangs ist Bewegung drin. Mit der Eröffnung von „60 seconds to napoli“ haben die Duisburger auf der Durchreise eine Essensoption mehr. „Freut euch auf eine richtig gute Pizza mit sehr hochwertigen Zutaten, die wir jede Woche aus Neapel beziehungsweise Kampanien importieren“, versprechen die Inhaber.

Das Konzept der Pizzeria ist gleichzeitig auch Namensgeber: Denn die Teigspezialität ist in nur 60 Sekunden fertig gebacken. Möglich macht das ein 485 Grad heißer Ofen. Durch die kurze Backzeit sei die Pizza besonders luftig und dennoch beim Reinbeißen knusprig. Die Eröffnung der neuen Filiale gab die Restaurant-Kette unter anderem bei Instagram bekannt. Und das sollte für emotionale Diskussionen sorgen.

Hier findest du Filialen von „60 seconds to napoli“:

Ruhrgebiet (Dortmund, Essen, Oberhausen, Duisburg)

Leipzig

Berlin

Duisburg: „Sendet ein falsches Signal“

Neben zahlreichen Jubel-Kommentaren über die Neueröffnung meckert einer: „So sieht es am Duisburger Hbf nicht aus (…). Sendet an der Stelle ein falsches Signal (…). Nehmt doch ein echtes Bild.“ Stein des Anstoßes ist diese Drohnen-Aufnahme vom „Mercator One“:

Einige Duisburger sind von der Kritik irritiert: „Na ja, das Gebäude sieht schon so aus“, schreibt eine. Auch die Inhaber haben auf die Kritik ratlos reagiert: „Was meinst du? Wir haben das Bild vorletzte Woche gemacht. Da wir täglich dort sind, können wir es bestätigen, dass es so aussieht.“ Der Kritiker erklärt, dass er die Aufnahme „künstlich und animiert“ empfindet. „60 seconds to napoli“ spricht hingegen von einem „ganz normalen Drohnenbild“.

Du willst dir ein eigenes Bild machen? So sieht das „Mercator One“ am Duisburger Hauptbahnhof aus:

So sieht das Gebäude Mercator One am Duisburger Hbf aus. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ob künstlich bearbeitet, animiert oder normales Drohnenbild: Den Pizza-Liebhabern ist es egal. „Ich dachte, hier geht es um Pizza. Irgendwer muss immer über irgendwas nörgeln“, meint einer. Und nicht nur in Duisburg kannst du dich über neapolitanische Pizza freuen. In den Kommentaren versprechen die Inhaber, dass bald auch in der Nachbarstadt Düsseldorf eine Filiale eröffnet werden soll.