Sparkasse Duisburg: Kunden auf 180! Schuld sind diese Extra-Gebühren

Wieder Ärger bei der Sparkasse Duisburg! Erst kürzlich berichteten wir über den Fall eines Rentner-Ehepaars aus Buchholz. Sie beschwerten sich darüber, dass sie pro Überweisung vor Ort plötzlich 3 statt 1,50 Euro zahlen müssen. Jetzt regt sich eine weitere Kundin über Extra-Gebühren auf.

Und es gibt wieder Stress um gestiegene Extra-Preise bei der Sparkasse Duisburg: Eine Frau ist deswegen mächtig sauer. Je nach Kontomodell lässt sich die Sparkasse Leistungen extra bezahlen. Die Kundin hat dasselbe Kontomodell wie das Paar aus Buchholz. Nach eigenen Angaben sollte sie kürzlich für eine Umbuchung und anschließende Überweisung insgesamt 10 Euro zahlen!

Sparkasse Duisburg: Zehn Euro für eine Transaktion

Davon berichtet die „WAZ“. Am Schalter wurde der Frau, die anonym bleiben möchte, gesagt, dass eine Umbuchung für einen Kauf über einen höheren Betrag von ihrem Giro-Cash- auf ihr reguläres Giro-Konto kostenlos sei. Am nächsten Tag folgte dann die Überweisung. Die Kosten dafür betragen seit Oktober des vergangenen Jahres 5 statt 2,50 Euro. In diesem Zusammenhang fragte die Kundin nach möglichen Kosten für eine Umbuchung. „Plötzlich hieß es, man habe sich geirrt, die Auskunft sei falsch gewesen, es koste ebenfalls fünf Euro.“

Bedeutet: „Diese Transaktion sollte mich zehn Euro kosten. So viele Zinsen habe ich in den letzten Jahren bei der Sparkasse nicht erhalten.“ Nach einem Gespräch mit dem Sparkassen-Leiter wolle die Bank zumindest fünf Euro für die Umbuchung erstattet.

