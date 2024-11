In dieser Ruhrgebietsstadt leben die glücklichsten Menschen – ihr Ruf ist deutlich schlechter

Glücklich sein ist wohl das Höchste, was man im Leben erreichen kann. Glück kann man sich nicht kaufen und ist häufig auch Ansichtssache. In einigen Städten sind die Menschen glücklicher, in anderen eher weniger – aber wer hätte gedacht, dass Menschen in DIESER Ruhrgebietsstadt am glücklichsten sind?

Ein glückliches und zufriedenes Leben zu leben, ist ein absolutes Privileg. Für das Städteranking 2024 wurden Daten der Glücksatlas-Datenbank der letzten drei Jahre ausgewertet, um die Lebenszufriedenheit in den 40 größten Städten in Deutschland zu untersuchen. Große Überraschung: In Duisburg sind die Menschen aus dem Ruhrgebiet an glücklichsten!

+++Zoo Duisburg: Schock Nachricht! Drei Todesfälle versetzen Pfleger und Besucher in „tiefe Trauer“+++

So schneiden die anderen Ruhrgebietsstädte ab

Und das dürfte für viele ziemlich überraschend kommen, denn Duisburg genießt nicht gerade den besten Ruf. Erst kürzlich berichteten wir, dass eine komplette Straßenbahnlinie umgeleitet werden musste, weil es zu Randalen kam. Außerdem steht das Hochhaus „Weißer Riese“ immer wieder negativ in den Schlagzeilen (wir berichteten).

Duisburg landet auf dem 13. Platz. Oberhausen schafft es immerhin auf Rang 16. Dahinter kommen Dortmund (23.), Bochum (27.), Essen (29.) und Gelsenkirchen (35.).

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Duisburg: Trauer um beliebten Schausteller – Ralf Reminder plötzlich verstorben

Allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen in NRW ist gestiegen

Die glücklichsten Menschen leben übrigens in Kassel, bilden mit Erfurt und Aachen die Top drei. Auch in den NRW-Städten Krefeld (5.), Münster (6.) und Düsseldorf (8.) sind die Menschen glücklich.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen ist gestiegen. In diesem Jahr lag der Zufriedenheitswert im bevölkerungsreichsten Bundesland bei 7,17 Punkten und damit 0,17 Punkte über dem Wert des Vorjahres, heißt es im „Glücksatlas“ 2024, einer regelmäßigen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen.