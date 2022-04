Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe in Duisburg: Klatsche für Anwohner! DIESE Filiale schließt plötzlich

Duisburg. Das ist ein herber Schlag für die Anwohner: Duisburg ist schon bald um eine Rewe-Filiale ärmer.

Noch mal eben schnell in den Supermarkt um die Ecke einkaufen – das könnte für manche Menschen in Duisburg künftig schwieriger werden. Denn sie müssen weitere Wege auf sich nehmen. Der Grund: Eine Rewe-Filiale wird schließen.

Rewe in Duisburg: DIESE Filiale macht bald dicht

Die Rewe-Filiale in Duisburg-Duissern am Lutherplatz wird schon bald Geschichte sein, wie die „WAZ“ berichtet. Ende September schließt das kleine Geschäft seine Pforten.

Für viele Anwohner ist das ein herber Verlust. „Ich bin in der Regel abends hier, wenn ich etwas vergessen habe. Aber die Älteren, die nicht so weit laufen können, haben sich hier komplett eingedeckt“, erzählt ein Nachbar gegenüber der „WAZ“.

Rewe in Duisburg: Supermarkt hat keine Zukunft mehr

Der Supermarkt ist wohl zu klein, um noch Zukunftschancen zu haben. Die Familie Feldkamp entschied sich vor einigen Jahren, die Filiale zu übernehmen.

„Die Rahmenbedingungen machen einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb des Marktes leider unmöglich. Durch den rückläufigen Kundenstrom ist die Rentabilität leider nicht mehr gegeben“, teilt eine Sprecherin von Rewe mit.

Rewe in Duisburg: Mitarbeiter haben andere Jobangebote bekommen

Die Mitarbeiter sind bereits informiert. Ihnen wurden Jobs an der Blumenthalstraße und bei Rewe Feldkamp in Bergheim angeboten. Die Rewe-Sprecherin verweist auch auf den Lieferservice von der Filiale an der Blumenthalstraße. Diesen könnten die Kunden im Stadtteil nutzen.

Der Zoo Duisburg lockert seine Corona-Regeln. Wo du aber immer noch eine Maske tragen musst, liest du hier. (cf)