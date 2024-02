Rewe in Duisburg lockt Kunden mit Mega-Aktion – doch dieses Detail sorgt für Ärger

Treue Rewe-Stammkunden haben es in den letzten Jahren und Monaten deutlich zu spüren bekommen: Die Preise steigen überall – auch bei den Lebensmitteln im Supermarkt. Beim Wocheneinkauf schauen viele Kunden deshalb ganz genau hin, um mögliche Rabatte oder Aktionen zu erwischen, bei denen man ein paar Cent einsparen kann.

Da dürfte ihnen die Aktion eines Rewe in Duisburg mehr als gelegen kommen. Denn hier gibt es einen Grund zum Feiern – und damit für die Kunden einen Grund zum Sparen. Zumindest, wenn es diesen einen Haken nicht geben würde…

Rewe in Duisburg mit Spar-Aktion

Die Rede ist vom „Rewe Feldkamp“ in Duisburg-Duissern – demselben Stadtteil, in dem auch der Zoo Duisburg liegt. Der Rewe an der Blumenthalstraße 56 feiert zehnjähriges Jubiläum. Und pünktlich zum Geburtstag muss es natürlich auch die passende Sonderaktion geben.

„Zehn Jahre Rewe Feldkamp. Wir sagen Danke für eure Treue“, verkündet der Supermarkt in einer Videobotschaft auf Facebook – unterlegt mit einem passenden Jingle. „Schon zehn Jahre am Start – Rewe Feldkamp, dein Markt!“, wird im Hintergrund gesungen.

Der „Rewe Feldkamp“ in Duisburg-Duissern Foto: Tanja Pickartz/ FFS FUNKE Foto Services

Was folgt, ist quasi ein bebilderter Radio-Werbespot (>> hier kannst du ihn ansehen). Die Grundbotschaft: Am Freitag (1. März 2024) feiert Rewe Feldkamp seinen zehnten Geburtstag mit zehn Prozent Rabatt auf einen Großteil seines Sortiments – „auch auf Tiernahrung“, wie scherzhaft hinzugefügt wird. Die Anspielung auf die kultige „Praktiker“-Werbung mit Bruce-Willis-Synchronsprecher Manfred Lehmann versteht in Deutschland einfach jeder.

Auch die Kunden freuen sich auf den Einkauf am Freitag, gratulieren dem Rewe-Team mit freundlichen Worten. Doch einen Haken hat die Sache womöglich doch.

Rewe-Aktion ausgerechnet am Streik-Tag

Ein Kunde jedoch weist auf ein Problem hin, das ausgerechnet am großen Jubiläumstag für einigen Ärger sorgen könnte. „Geht leider nicht, da an diesem Tag alle Busse und Bahnen streiken“, merkt er an (>> hier mehr zum zweitägigen ÖPNV-Streik). Wer zu Fuß nicht mehr der Fitteste ist und kein Auto besitzt, könnte die Rewe-Aktion in Duisburg-Duissern verpassen.