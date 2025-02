NRW: Bluttat schockiert ganze Region ++ Täter auf der Flucht

Schreckliche Bluttat mitten in NRW!

Ein Frau (52) wurde am 7. Februar gegen 19.45 Uhr mit einer lebensbedrohlichen Verletzung von einem Spaziergänger vor einem Hauseingang aufgefunden.

NRW: Großeinsatz der Polizei – Ermittlungen nach mutmaßlicher tödlicher Auseinandersetzung

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau aus Voerde noch am Tatort. So geht die Staatsanwaltschaft Duisburg von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Ebenfalls errichtet Polizeibeamte am Tatort einen Sichtschutz vor dem Wohnhaus im Kreis Wesel, nachdem sich mehrere hundert Menschen am Tatort versammelt hatten.

Eine Mordkommission der Duisburger Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg aufgenommen und am Tatort umfangreiche Spuren gesichert. Klarheit soll auch eine Obduktion bringen, die heute durchgeführt wird.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut dpa um den Partner oder Ex-Partner des Opfers handeln. Die Duisburger Polizei betont jedoch, dass es bislang weder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige noch auf die Hintergründe der Tat gebe.

Deshalb bittet die Mordkommission die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mehr News aus NRW:

Weitere Einzelheiten sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen in NRW laufen.