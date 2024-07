Poldi-Döner kommt in die nächste Pott-Stadt! Nicht nur Anwohner horchen auf

Der Poldi-Döner ist seit vorigem Jahr auch endlich im Pott angekommen! Seit Ende September ist „Mangal Döner“ unweit des Limbecker Platzes in Essen stationiert und bringt Fans des gefüllten Fladenbrots auf den Geschmack (DER WESTEN berichtete).

Auch aus anderen NRW-Städten wie dem Gründungsstandort Köln, aber auch aus Düsseldorf oder Mönchengladbach ist der Imbiss des ehemaligen Weltmeisters nicht mehr wegzudenken. Bewohner aus dem Ruhrgebiet kamen bislang aber nur in Essen an den begehrten Döner ran. Das soll sich aber schon bald ändern.

„Mangal Döner“ auch bald in DIESER Stadt

Denn schon bald soll auch in Duisburg eine „Mangal Döner“-Filiale eröffnen. Als Standort wurde im Vorfeld ein Dreh- und Angelpunkt der Duisburger Innenstadt ausgewählt – das Mercator One am Platz vor dem Hauptbahnhof. Damit wird der Imbiss sicherlich nicht nur beliebte Anlaufstelle von ausgehungerten Anwohnern, sondern auch von Touristen und Pendlern werden.

Das Franchise-Unternehmen „Mangal Döner“ gibts schon seit 2018. Nur vier Jahre nach dem gewonnenen Weltmeister-Titel entschied sich Fußballer Lukas Podolski dazu, neue kulinarische Wege einzuschlagen. Gesagt, getan! Zunächst machte „Poldi“ gemeinsame Sache mit Kollege Kevin Großkreuz, doch mittlerweile hat sich der Fußball-Profi auch in Solo-Arbeit einen regelrechten Döner-Konzern, auch weit über die Grenzen von NRW hinaus, aufgebaut.

DANN ist es so weit

Wann „Mangal Döner“ am Duisburger Hauptbahnhof seine Türen offiziell eröffnet, ist noch unklar. Bislang war vom Spätsommer die Rede. Eine Sprecherin wurde auf Nachfrage der „Rheinischen Post“ dann nochmal etwas konkreter: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Anfang September eröffnen können.“

Bleibt nur noch eine letzte Frage zu beantworten: Wird auch „Poldi“ wieder bei der Eröffnung dabei sein? Bislang sieht es ganz danach aus. Allerdings lässt Podolskis neuer Job beim polnischen Fußball-Verein Górnik Zabrze da noch Zweifel aufkommen, denn die Eröffnung würde in die neue Saison fallen, eine Anreise nach Duisburg wäre recht weit. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!