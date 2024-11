Lichtermarkt Duisburg: Noch vor der Eröffnung geht die Nachricht um – Besucher völlig aus dem Häuschen!

Pünktlich zum Start der Adventszeit erstrahlt der Landschaftspark Duisburg-Nord wieder in vorweihnachtlichem Glanz: Am ersten Adventswochenende (29. November bis 1. Dezember) findet dort der Lichtermarkt statt.

Doch das dreitägige Event, das vom Reiseveranstalter „Schauinsland-Reisen“ organisiert wird, will nicht nur klassischen Weihnachtsmarkt-Flair mit Glühwein, Bratwurst und festlicher Musik bieten. Die Veranstalter haben großes vor: Schon vor der Eröffnung macht die Nachricht die Runde, dass der Lichtermarkt Duisburg einen Weltrekord aufstellen will!

Lichtermarkt Duisburg plant Weltrekord

Wenn der Lichtermarkt Duisburg am Freitag, dem 29. November, eröffnet wird, startet er direkt mit einem Highlight: Um 17.30 Uhr soll im Landschaftspark der höchste Indoor-Wasserfall aller Zeiten in Betrieb gehen! Von „Millionen schimmernden Wasserperlen“ in der Gießhalle ist die Rede.

Ein aufwendiges Projekt – doch schreiben die Veranstalter damit tatsächlich Geschichte? Das Urteil ist noch nicht gefallen. „Ob der Wasserfall einen Weltrekord erzielt, entscheidet das Rekord-Institut für Deutschland am 29. November ab 17.30 Uhr vor den Augen des Publikums“, teilt der Veranstalter mit. Die Hoffnungen auf ein Spektakel sind auf jeden Fall riesig.

Drei Tage Adventsstimmung im Landschaftspark

Für den Lichtermarkt kommen mehr als 120 Aussteller in den Duisburger Landschaftspark. Die Besucher sollen eine große Auswahl an Kunsthandwerk bestaunen und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Für Kinder ist zudem ein Puppentheater im Hüttenmagazin geplant.

Der Lichtermarkt in Duisburg ist am 29. und 30. November jeweils von 13 bis 22 Uhr geöffnet, am 1. Advent (Sonntag, 1. Dezember) dann von 11 bis 19 Uhr.

Ein Ticket kostet 6,50 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahre dürfen kostenlos auf den Lichtermarkt.