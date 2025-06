Königsgalerie Duisburg vor radikalem Umbruch – Anwohner reiben sich die Augen

Die Königsgalerie Duisburg steht vor einem grundlegenden Wandel: Die Unternehmer und Zwillingsbrüder Marc und Daniel Schäfer planen, das Einkaufszentrum komplett zu verändern.

Anwohner dürften sich bei den Plänen der beiden Männer wohl die Augen reiben. Doch was soll eigentlich in der Königsgalerie in Duisburg entstehen?

Königsgalerie Duisburg: Das ist geplant

Nach Angaben der „WAZ“ wollen sie die Galerie in ein modernes Gesundheitszentrum transformieren. „Die Immobilie ist für ein Medizin-Center prädestiniert“, sagt Daniel Schäfer gegenüber der Zeitung.

Etwa 12.000 der insgesamt 20.000 Quadratmeter vermietbaren Fläche sollen komplett neu gestaltet werden. Ab dem ersten Obergeschoss aufwärts seien vielfältige Praxis- und Büroeinheiten geplant. In der Königsgalerie in Duisburg sollen verschiedene Fachärzte einziehen. Doch das ist offenbar längst nicht alles.

Das wird es sonst noch geben

Im Erdgeschoss sind unter anderem ein Supermarkt, ein Drogeriemarkt, eine Apotheke und verschiedene Gastronomiebetriebe vorgesehen. Um welche es sich letztendlich genau handelt, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Die Unternehmer stellen die Entwicklung des Erdgeschosses mit Fokus auf Handel und Gastronomie ohnehin vorerst hinten an.

Stattdessen konzentrieren sie sich jetzt offenbar auf das Herzstück des Gebäudes – nämlich auf das Gesundheitszentrum.