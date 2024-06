Kaufland-Kundin macht vor Filiale in Duisburg heftige Entdeckung – „Einfach nur traurig“

Böse Entdeckung bei Kaufland in Duisburg! Der Supermarkt gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich tausende Kunden in die Filialen. Logisch, dass da mal was schieflaufen kann. Doch was eine Kundin im Kaufland in Duisburg sah, macht wirklich sprachlos.

Normalerweise sind Einkaufswagen da, um eben den Einkauf zu transportieren – in der Regel bis zum eigenen Auto auf dem Parkplatz. Umso bitterer, wenn sie von Rowdys oder Wüterichen zweckentfremdet werden. Genau das ist bei Kaufland in Duisburg geschehen!

Kaufland-Kundin macht in Duisburg heftige Entdeckung

Auf Facebook teilt die Kundin ihren Frust, ledert in einer lokalen Duisburg-Gruppe los: „War im Kaufland einkaufen, leider gab es keine Einkaufswagen mehr. Die stehen entweder alle oben oder am Weißen Riesen mit Müll. Es ist einfach nur traurig! Dafür sind die Einkaufswagen bestimmt nicht da!“

Zum einen fehlen nicht nur die Einkaufswagen den Kunden, die sie benötigen. Zum anderen stören sie das Stadtbild, sorgen für zusätzliche Arbeit bei Müllentsorgern oder werden eben dreist für Müll, Schrott oder andere Dinge missbraucht. Das geht auch vielen anderen Kaufland-Kunden aus Duisburg gegen den Strich. Hier mehrere ausgewählte Kommentare:

„Zu faul, um die Wagen wegzubringen. Asoziales Verhalten!“

„Habe neulich auch mindestens fünf Minuten warten müssen, bis ich einen Einkaufswagen hatte.“

„Es ist wirklich eine Katastrophe mit den Einkaufswagen. Kaufland scheint es relativ wenig zu interessieren…“

„Wer geht denn noch bei Kaufland in Hochheide einkaufen? Wir schon seit Jahren nicht mehr!“

„Einfach nur traurig“

Einige Kunden und Anwohner haben aber interessante Lösungsansätze, die sie beim Einkaufen in den Niederlanden gewinnen konnten: ein Pfand auf Einkaufswagen! So fordert ein Kunde: „Sollte wie in Venlo gehalten werden! Zehn Euro Pfand, wer damit raus will. Und zack, Problem gelöst!“ Na, ob das umgesetzt wird? Vielleicht, wenn sich das Problem nicht zeitnah lösen lässt…