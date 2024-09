Hund auf A42 in Duisburg ausgesetzt – Tierheim erschüttert! „Mir laufen die Tränen“

Tiefe schwarze Augen, der Blick voller Tragik zu Boden gerichtet, so sitzt er da, der bemitleidenswerte Hund, der am Montag (16. September) ins Tierheim Duisburg gekommen ist.

Die Feuerwehr Duisburg hatte den großen Kerl auf der A42 bei Duisburg-Baerl aufgegriffen. Das Tierheim Duisburg ist erschüttert und fragt sich: Wer setzt seinen Hund einfach an der Autobahn aus?

++ Hund in NRW verschwunden – zwei Jahre später taucht er plötzlich wieder auf ++

Hund auf A42 ausgesetzt: Tierheim Duisburg bittet um Hilfe

Mit dieser Frage hat sich das Tierheim Duisburg nach dem Fund auch an die Öffentlichkeit gewandt. Wer Angaben zu dem Besitzer des flauschigen Vierbeiners machen könne, solle sich telefonisch (0203 9355090) oder per Mail melden an: info@duisburger-tierheim.de.

Die Feuerwehr Duisburg hat den traurigen Hund ins Tierheim gebracht. Foto: Tierheim Bochum

Mehr aus dem Duisburger Tierheim: Pfleger finden Karton – der Inhalt bricht Tierfreunden das Herz: „Grausam“

Bei Facebook sorgt der Vorfall für reichlich Wirbel. Tierfreunde sind entsetzt, dass der große Kerl einfach sich selbst überlassen wurde. „Wie kann man sein Tier, sein Familienmitglied, einfach egal wo aussetzen?“, fragt sich eine und versetzt sich in die Lage des Hundes: „Wie viel Angst er gehabt haben muss auf der Autobahn.“ Dass der Vierbeiner ausgerechnet an der Autobahn angebunden wurde, macht viele rasend: „Ich raste aus“, schimpft ein Hundefreund und fragt: „Was stimmt mit den Menschen nicht?“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere würden den Hund am liebsten direkt aufnehmen: „Mir laufen die Tränen. Er ist so wunderschön und die Liebe schaut aus seinen Augen. Ich würde ihn gerade so gern in den Arm nehmen“, schreibt eine Tierfreundin bei Facebook.

Erinnerungen werden wach

Der Fall erinnert an das Schicksal eines Yorkshire Terriers, der im April dieses Jahres an der A1 in Ascheberg (NRW) ausgesetzt worden war.

Mehr Themen:

Gleich auf den ersten Blick erkannte das Tierheim Lüdinghausen, dass der kleine Hund keine gute Zeit hinter sich gehabt haben dürfte. Mehr über den Fall liest du hier >>>