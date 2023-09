Hund in Duisburg angeschossen! Dann folgt der nächste Schicksalsschlag

Zehn Jahre alt und schon so viel miterlebt! Vor neun Jahren lässt ein Hund in Duisburg die Zeit in der Tierschutzorganisation hinter sich und zieht in sein neues Für-immer-Zuhause ein. Damit, dass sie dieses nochmal verlassen muss, hätte Mischlingshündin Lucy allerdings nicht gerechnet.

Drei Kinder, Haus und Garten. Eigentlich der ideale Ort für eine Hündin, die es nicht immer einfach hatte. Sollte man meinen, denn nun ist unter anderem genau diese Familienkonstellation der Grund dafür, dass sie auf der Suche nach einer Pflegefamilie ist.

Hund in Duisburg musste schon einiges miterleben

Die schlechten Erfahrungen, die Lucy augenscheinlich mit Männern und Teenagern gemacht haben muss, macht der Familienidylle einen Strich durch die Rechnung. Ersteres legte sich laut Besitzerin zwar mit der Zeit, die Angst vor pubertierenden Kindern jedoch nicht. „Wir haben 3 Kinder (3 Jungs) und seitdem die beiden Großen in Richtung Pubertät gehen, kommt sie gar nicht mehr klar“, schreibt die besorgte Besitzerin in einer Facebook-Gruppe. Doch das ist noch nicht alles!

+++ Hund in Duisburg: Halterin hält es nicht mehr aus – „Mir sind die Tränen gekommen“ +++

Panik vor Unwettern und Silvesterknallern sind bei Hunden keine absolute Seltenheit, doch Lucy hat damit besonders stark zu kämpfen. Selbst die kleinsten Wetterumschwünge sorgen bei ihr für Angst. „In ihrer Panik fängt sie an, unsere andere Hündin zu attackieren, wenn diese sich auch nur minimal bewegt. Zuletzt ist mein Mann dazwischen geraten“, schreibt die Besitzerin weiter. Woher diese Furcht kommt? Vor knapp zwei Jahren wird beim Röntgen ein Projektil im Brustkorb von dem Hund in Duisburg festgestellt, was die extreme Schussangst von Lucy zwar erklärt, jedoch das Problem nicht löst.

Die Familie ist weiterhin als Backup verfügbar

Langes Training, viel Geduld und die Arbeit mit einem Maulkorb hat die Familie bereits hinter sich, doch bislang ohne bahnbrechenden Erfolg. Deshalb jetzt die Entscheidung: Eine Pflegefamilie muss her. „Wir suchen einen ruhigen Haushalt für Lucy als Einzelprinzessin oder mit einem älteren souveränen Rüden,“ erklärt die Besitzerin,

Weitere Themen:

Doch Lucy soll auf keinen Fall einfach abgeschoben werden. Gesucht wird eine Pflegefamilie, die Lucy zwar in ihrem schon fortgeschrittenen Alter ein ruhigeres Leben ermöglichen kann, als Backup stehen die bisherigen aktuellen Besitzer jedoch weiterhin zur Verfügung.