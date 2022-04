So schützt du deinen Hund vor der Sommerhitze

Hund in Duisburg: Der Sommer naht! DAS sollten Halter jetzt schon beachten

Duisburg. Gerade klettern die Temperaturen in Duisburg knapp über die 20-Grad-Marke, da fangen die ersten Hunde schon wieder zu hecheln an. Die Natur schafft hier Abhilfe durch den halbjährlichen Fellwechsel. Doch wenn es im Sommer wieder richtig heiß wird, reicht das nicht mehr aus.

Wie kann ich also meinen Hund vor der Hitze schützen? Und was kann ich jetzt schon tun, um es meinem Vierbeiner so angenehm wie möglich zu machen? Um diese Fragen zu beantworten, hat DER WESTEN mit einer Expertin für Hundepflege aus Duisburg gesprochen.

Hund in Duisburg: Komplettrasur für den Sommer? Hundefriseurin warnt DAVOR

Wenn im Frühjahr der Fellwechsel kommt, ist die Freude beim Hund groß, beim Herrchen und Frauchen eher weniger. Doch viele Vierbeiner haben auch im Sommer noch dichtes Fell, das sie schon bei einer Temperatur von knapp über 20 Grad ins Schwitzen bringt. Was kann ein Halter dann unternehmen?

Da kommt die Hundefriseurin Jeannette Noll ins Spiel. In ihrem Salon in Duisburg-Wedau schneidet und frisiert sie praktisch jede Hunderasse und weiß deshalb auch ganz genau, was für die Tiere richtig ist. Und das sei nicht unbedingt eine Kahlrasur, denn die könne je nach Rasse auch den gegenteiligen Effekt haben.

Hund in Duisburg: Hundefriseurin Jeanette Noll verrät, was bei der Fellpflege gerade beim Jahreswechsel zu beachten ist. (Symbolbild) Foto: privat

Hund in Duisburg: Die richtige Pflege für die richtige Rasse – SO geht‘s

Zunächst müsse der Halter den Unterschied zwischen „Unterwoll- und Schnittrassen“ kennen. Letztere könnten meist problemlos rasiert werden. Dazu gehören zum Beispiel Malteser oder Yorkshire Terrier. Erstere, wie Golden Retriever oder Schäferhunde, bräuchten jedoch eine spezielle Behandlung, die sich „Carding“ nennt.

Jeannette Noll:

arbeitet seit 13 Jahren als Hundefriseurin (Pet Groomer)

Inhaberin des Hundesalons und der Hundefriseurschule Noll in Wedau

hat zahlreiche Weiterbildungen und Zertifikate vorzuweisen

gibt selber Seminare und bildet aus

Dieser Begriff bezeichnet die „professionelle Unterwollentfernung“. Denn unter dem Oberhaar befindet sich bei diesen Rassen eine dichte Unterwolle, und wenn die rasiert werde, wachse sie doppelt so schnell und dicht wieder nach. Nach einer kurzen Erleichterung folge dann eine zusätzliche Belastung für den Hund. Darum betont Jeannette Noll, dass das „rassetypische Einkürzen“ das A und O bei der Fellpflege sei.

Hund in Duisburg: Den Hundesalon Noll findest du direkt am Wedauer Markt. Foto: privat

Hund in Duisburg: Sonnenbrand bei Vierbeinern? DAS müssen Halter wissen

Wer seinem Hund keine Komplettrasur verpassen kann oder möchte, der sollte sich auf die wichtigsten Stellen konzentrieren, rät die Hundefriseurin. Denn gerade über die Pfoten, den Bauch und die Innenseiten der Beine kühlen sich die Tiere selbstständig ab. „Das ist ihre eigene Klimaanlage“, zieht die ausgebildete Pet Groomerin den Vergleich. „Deshalb legen sich die Hunde im Sommer auch immer hin, um ihre Körperwärme an den Boden abzugeben.“

Sich um die Unterseite des eigenen Vierbeiners zu kümmern, reiche für viele Tiere bereits vollkommen aus. Im Gegenteil: Zu viel Rasur sei auch wieder gefährlich. Denn vor allem das Fell auf dem Rücken schütze die Hunde auch vor den Sonnenstrahlen. Denn, wer hätte es gedacht, auch Hunde können einen Sonnenbrand bekommen.

Den richtigen Zeitpunkt für die Frühjahrs-Frisur setzt Jeannette Noll, Inhaberin des Ladens „Hundesalon und Hundefriseurschule Noll“, grob zwischen März und April fest. Nicht zu früh, schließlich soll der Vierbeiner nicht frieren müssen.