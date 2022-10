Hund in Duisburg ringt mit dem Tod – verzweifelter Besitzer flehen um Hilfe

Auch für Menschen ist das Thema Blutspenden nicht so leicht. Manche haben eine regelrechte Phobie gegen den Nadelstich. Einem Hund in Duisburg hat so eine Spende allerdings das Leben gerettet.

Doch damit ist nicht Schluss. Die Besitzerin pocht auf weitere Unterstützung für ihren Hund in Duisburg.

Hund in Duisburg dringend auf Blutspende angewiesen

„In einer Tierklinik am Kaiserberg kämpft ein Welpe unseres Vereins Hundegarten Serres e. V. ums Überleben“, lautete der dringende Hilferuf einer Besitzerin auf Facebook. Der kleine Balu hat gesundheitliche Probleme und ist daher dringend auf das Blutplasma einer anderen Fellnase angewiesen.

Schnell konnte sich ein Vierbeiner finden, dessen Besitzer ihn in eine Tierklinik begleiteten, um dort die wichtige Spende abzugeben. Der Namensvetter von Balu hielt sich tapfer und konnte das Krankenhaus nach dem Eingriff schnell verlassen.

Mittlerweile sind beide Tiere oben auf: „Balu ist über den Berg, er hat etwas gefressen und durfte heute Nachmittag nach Hause. Er bekommt weiter Medikamente, wird es aber auf jeden Fall schaffen. Danke noch einmal an den Spender Balou aus Duisburg. Ohne ihn wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen“, freut sich die Hundehalterin.

Hund in Duisburg kann durch Spende Leben retten

Wer helfen möchte, kann mit seinem Vierbeiner in die Klinik in Duisburg, um dort gegebenenfalls anderen Tieren mit einer Blutspende zu helfen.