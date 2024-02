Hund in Duisburg soll wegen OP-Kosten getötet werden – Tierheim entsetzt!

Ein Hund ist für die meisten Menschen wie ein Familienmitglied. Doch so denkt anscheinend nicht jeder. Schäferhund Nando hatte es bisher nicht leicht in seinem Leben. Gerade einmal fünf Jahre alt, hatte der Vierbeiner bereits fünf Besitzer.

Weil er dringend eine teure OP benötigt, wollte ihn sein letztes Herrchen sogar einfach töten lassen. Zum Glück konnte das Tierheim Duisburg den Rüden in letzter Sekunde retten.

Hund in Duisburg: Besitzer wollte ihn töten

Nando ist ein stattlicher Schäferhund. Doch ein Blick in seine traurigen Augen verraten, er hat ein schweres Schicksal – was leider immer noch kein Ende gefunden hat. Aufgrund von zwei angerissenen Kreuzbändern muss der Hund aus Duisburg eigentlich dringend operiert werden. Eine falsche Bewegung könnte sogar eine Not-OP zur Folge haben, wie die „WAZ“ berichtet. Doch die anstehende OP ist teuer: Satte 7.500 Euro müsste man dafür hinblättern. Zu viel für seinen ehemaligen Besitzer. Doch dessen vermeintliche Lösung für das Problem schockiert alle Tierfreunde: Er wollte Nando einfach einschläfern lassen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Zum Glück schritt die Tierklinik Kaiserberg beherzt ein. Sie musste sogar Feuerwehr und Polizei alarmieren. Die Beamten brachten den Hund letztendlich ins Tierheim Duisburg. Hier kann er sich erstmal davon erholen, dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen zu sein. Doch bleiben kann er dort leider nicht.

Passend zum Thema: ++ Tierheim in NRW: Mitarbeiter entdecken Box – der Inhalt bricht ihnen das Herz: „Was ist nur los?“ ++

Was wird nun aus Hund Nando?

Zwar könnte das Tierheim Duisburg die teure OP aus Spenden finanzieren. Doch damit ist es nicht getan. Die aufwändige Nachversorgung und Pflege nach der schweren OP ist in der Einrichtung nicht möglich. Hier lebt er momentan in einem nur teilweise überdachten Zwinger, muss zudem Treppenstufen überwinden. Alles schwierige Voraussetzungen nach einer schweren Operation.

Mehr News:

Daher sucht der Hund aus Duisburg nun ein liebevolles Zuhause, in dem er sich erholen und wieder ganz gesund und glücklich werden kann. Wenn du Interesse an Nando hast, melde dich gerne im Tierheim unter der Telefonnummer 0203 93 55 090. Was der Hund in seinem neuen Zuhause benötigt und warum er seinen zukünftigen Besitzern viel Arbeit, aber sicher auch viel Freude beschert, liest du im Artikel der „WAZ“.