Tierheim in NRW: Mitarbeiter finden Box vor der Tür – der Inhalt bricht ihnen das Herz: „Was ist nur los?“

Eine Transportbox im Dunklen vor dem Tierheim in NRW abgesetzt. Die Tür war mit einer Holzplatte und viel Klebeband verschlossen. Und das, obwohl noch ein Tier darin saß. Eine arme kleine Katze kauerte in dem Gefängnis aus Plastik und Holz.

Die Mitarbeiter des Tierheims in NRW sind schockiert.

Tierheim in NRW: Katzen in Box ausgesetzt

„Was ist nur los?“, kann das Tierheim Düsseldorf nur noch mit dem Kopf schütteln. In der letzten Januarwoche seien gleich zwei Katzen direkt vor dem Tor des Tierheims ausgesetzt worden. Eine schwarze Katze saß in einer Transportbox zwischen den geparkten Autos.

Sie muss dort im Schutz der Nacht am Wochenende platziert worden sein. „Zum Glück hat eine Nachbarin die Katzenbox gesehen und sie über Nacht mit zu sich genommen, obwohl ihr Hund den Katzenbesuch nicht so prickelnd fand“, bedankt sich das Tierheim. Am Sonntag (28. Januar) übergab sie das arme Tier dann an die Mitarbeiter.

Die andere Katze hatte nicht so viel Glück.

„Es wird immer schlimmer“

Die zweite Katze, eine Seal Point, wurden erst am Mittwochmorgen (31. Januar) vor der Eingangstür des Heims entdeckt. Auch sie saß in einer Box, die tatsächlich mit Paketband zugeklebt wurde – wohl, damit das Tier nicht abhauen konnte. Doch leider ging es dem Kätzchen gar nicht gut.

Ihr linkes Auge war arg entzündet. „Vermutlich eine hochgradige Allergikerin“, mutmaßen die Mitarbeiter. „Es wird immer schlimmer“, bedauert eine Facebook-Nutzerin das grausame Schicksal der beiden Kätzchen. „Aus welchen Gründen auch immer man ein Tierchen abgeben muss oder möchte, dann sollte man es wenigstens im Tierheim den Mitarbeitern übergeben und nicht einfach in einer Nacht und Nebelaktion vor die Tür stellen. Unfassbar, sich so eines Lebewesens zu entledigen!“, echauffiert sich eine andere über das Verhalten der Besitzer.

Das Tierheim ist jedoch bemüht, die Verantwortlichen zunächst erst mal ausfindig zu machen und bittet deshalb um Hinweise. Wer die Tiere kenne oder ihre Halter, soll sich doch bitte beim Tierheim melden – entweder unter der Nummer 0211-651850 oder per E-Mail an das katzenhaus@tierheim-duesseldorf.de.