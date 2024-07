Tierheim Bochum: Baby-Katzen sterben reihenweise – „Unendlich traurig“

Schlimme Szenen im Tierheim Bochum! Ganze fünf Tiere müssen die Mitarbeiter dort innerhalb weniger Tage betrauern. Ein Katzen-Weibchen war mit ihren fünf Kitten im Tierheim Bochum, wurde von den Angestellten liebevoll mit ihrem Nachwuchs betreut.

Am Ende half es aber nichts und das ganze Tierheim ist in Trauer!

Tierheim Bochum: Fünf Baby-Katzen gestorben

Letzte Woche verkündete das Tierheim Bochum die herzzerreißende Nachricht. Nachdem bereits vier kleine Kätzchen gestorben waren, verloren die Mitarbeiter der Einrichtung auch das fünfte Katzen-Baby.

„Wir sind unendlich traurig“, schreibt das Tierheim-Team bei Facebook. „Das Baby hat es nicht geschafft, der Katzenschnupfen hat dem kleinen Körper zu sehr zugesetzt. Kaum auf der Welt mussten wir dich schon gehen lassen. Alle Liebe, Wärme und Kraft deiner Mutter und dann deiner Pflegerin und Tierärztin haben nicht gereicht.“

Immerhin, einen kleinen Trost gibt es für die Tierfreunde: „Nun hast du keine Schmerzen mehr und bist bei deinen Geschwistern, die schon vorgegangen sind.“ Sie nehmen emotional Abschied: „Macht’s gut, ihr fünf Mäuse, ihr wurdet hier geliebt. Wir haben gehofft, gekämpft und euch doch verloren.“

Tierheim Bochum: Das Drama geht weiter

Viel Zeit zum Trauern bleibt den Tierheim-Mitarbeitern in Bochum aber gerade nicht, denn sie bangen noch immer um das Leben der Katzen-Mutter. „Aber wir kämpfen noch um eure Mutter, sie muss den Schnupfen einfach besiegen“, hofft das Team.

Seelische Unterstützung gibt es dafür von vielen Tierfreunden auf Facebook, die ihr Mitgefühl in den Kommentaren ausdrücken. „Komme gut über die Regenbogenbrücke kleines Katzenkind! Es tut mir so leid für dich und deine Geschwister. Für deine Mama drücken wir alle Daumen und Pfötchen“ und „Es ist wirklich sehr, sehr traurig und ich ziehe mal wieder den Hut vor eurem Engagement. Ihr habt alles versucht und gegeben. Danke schön von Herzen für euren stetigen Einsatz“ sind nur einige der zahlreichen Worte an das Tierheim Bochum.