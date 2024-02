Hunde-Drama in Dortmund: Panisches Bellen hallt durch die Nordstadt – Feuerwehr muss Welpen retten

Ein trauriges einsames Jaulen auf einem Hausdach in Dortmund rief am Donnerstagmorgen (1. Februar) die Feuerwehr auf den Plan. Ein kleiner Hund saß im Dunklen auf einem Dach fest und bellte herzzerreißend um Hilfe.

Die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle und befreiten den armen Hund aus seiner misslichen Lage. Doch damit war der frühe Einsatz in Dortmund noch lange nicht zu Ende. Denn auch eine Etage tiefer spielte sich ein wahrhaft tierisches Drama ab.

Dortmund: 9 Hunde aus Wohnung gerettet

Der Einsatz in der Nordstadt begann mit der Rettung eines Hundes, endete aber mit insgesamt neun Tieren in der Obhut der Feuerwehr. Denn in dem Haus an der Stahlwerkstraße entdeckte die Behörde noch acht weitere Vierbeiner, die in einer Wohnung zusammengepfercht festsaßen.

Zum Glück war den Nachbarn der Hund auf dem Dach aufgefallen, der dort um kurz nach 6.00 Uhr morgens in einer Regenrinne hockte und jaulte, sonst hätte die Feuerwehr die anderen Tiere vielleicht nie entdeckt. Unter den insgesamt neun Hunden befanden sich auch sieben Welpen, die nun allesamt dem Tierheim übergeben wurden.

Strafanzeige gegen Halter

Die Polizei erhebt nun Strafanzeige gegen den Halter der Tiere. Aus welchem Grund genau, konnte die Polizeisprecherin Nina Kupferschmidt gegenüber DER WESTEN am Morgen noch nicht erklären.

Die Feuerwehr retten einen Hund vom Dach eines Hauses in der Dortmunder Nordstadt. Foto: Wüllner / News 4

Auf Nachfrage bei der Feuerwehr hieß es jedoch, dass der Mieter und Halter der Tiere in der Wohnung nicht angetroffen werden konnte. Man hatte noch vermutet, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befinden könnte. So hatten Nachbarn erwähnt, dass sie ihn schon länger nicht gesehen hätten.

Fest steht also, dass der Halter seine Aufsichtspflicht vernachlässigte und deshalb nun zur Rechenschaft gezogen werden muss.