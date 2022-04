Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund in Duisburg: DIESE Fehler machen viele Halter – Expertin klärt auf: „Finger weg!“

Duisburg. Einen Hund zu haben bedeutet auch immer, viel Verantwortung zu tragen. Dazu gehören die Erziehung und Beschäftigung des Vierbeiners, das richtige Futter, die ärztliche Versorgung – aber auch die Pflege.

Letzteres mag vielen Haltern nicht lebensnotwendig erscheinen, doch kann ihnen die richtige Pflege viel Ärger ersparen. Das weiß die Hundefriseurin Jeanette Noll aus Duisburg nur zu gut.

In den 13 Jahren, die sie ihrem Beruf nun schon nachgeht, hat sie viel Erfahrung gesammelt. Im Interview mit DER WESTEN erklärt die Inhaberin eines Hundesalons in Duisburg, was viele Halter falsch machen und warum das für den Hund teils üble Konsequenzen haben kann.

Hund in Duisburg: DIESEN Fehler sollten Halter vermeiden – sonst wird es teuer

Für Jeannette Noll ist Hundepflege nicht nur eine kosmetische Angelegenheit, sondern eine essenzielle. „Wer seinen Hund pflegt, der muss praktisch auch weniger zum Tierarzt rennen“, weiß die ausgebildete Hundefriseurin.

Denn alleine schon durch das konsequente Trimmen des Fells könnten Entzündungen der Ohren oder Augen vermieden werden. Das hilft den Tieren nicht nur optisch weiter – indem sie wieder freie Sicht haben – sondern hält auch Bakterien und Dreck von den empfindlichen Stellen fern.

Hund in Duisburg: Hündin „Mey“ kommt regelmäßig in den Hundesalon Noll zum Waschen, Föhnen und Haareschneiden. Foto: privat

Ganz besonders wichtig sei tatsächlich, dass Fell an den Pfoten zu kürzen. „Wenn das zu lang wird, läuft der Hund quasi wie auf Socken“, erklärt die Fellexpertin. „Dadurch nutzen sich die Krallen nicht richtig ab, werden zu lang und wachsen eventuell sogar ein.“

Hund in Duisburg: DAMIT solltest du deinen Vierbeiner nicht waschen – „Finger weg!“

Doch nicht nur die Frisur muss stimmen, auch die Pflegeprodukte. Ganz wichtig: „Kein Shampoo für Menschen verwenden!“, warnt Jeanette Noll. Auch kein Baby-Shampoo, selbst wenn es als besonders sensitiv beschrieben wird. Denn einerseits könnten hier Stoffe enthalten sein, die dem Tier schaden könnten. Andererseits würden notwendige Wirkungsstoffe fehlen.

Hund in Duisburg: Damit es für „Mey“ beim Föhnen nicht zu laut wird, zieht ihr die Friseurin eine Mütze über die Ohren. Foto: privat

Das richtige Hundeshampoo sollte frei von Silikonen, Säuren, Alkohol oder Sodiumlaurethsulfat sein, da diese Bestandteile die Augen der Vierbeiner reizen können. Bei Warnhinweisen auf der Verpackung wie „Kontakt mit Augen vermeiden“ oder „nicht für Welpen unter sechs Monaten“ rät die Hundefriseurin ganz entschieden dazu: „Finger weg!“.

Wichtig seien Tenside, „damit beim Waschen auch wirklich der Dreck weggeht“. Und das Shampoo sollte „auf die Haut des Hundes abgestimmt“ sein, also pH-neutral.

Hund in Duisburg: Wie viel ist zu viel Pflege? Hundefriseurin wir deutlich

Nach dem Waschen empfiehlt Jeannette Noll ein Fellspray, das helfe beim Kämmen. Auf die Frage, ob man auch zu viel pflegen könne, antwortet sie entschieden mit „Nein“ und lacht. „Das ist wie mit Feuchtigkeitscreme. Was zu viel ist, wird einfach nicht aufgenommen und abgestreift.“

Hund in Duisburg: Hundefriseurin Jeannette Noll zeigt, wie die kleine Mey nach der Beauty-Behandlung aussieht. Foto: privat

Anders jedoch beim Baden. Hier stellt die Hundeexpertin eine Faustregel auf. „So wenig wie möglich, so oft wie nötig“. Wenn der Hund dreckig sei, dann müsse er gewaschen werden. Oft reiche aber auch schon eine „Unterbodenwäsche“, aber das sei auch rassebedingt unterschiedlich.

Für die Hundefriseurin ist eines besonders wichtig: dass die Pflege des eigenen Vierbeiners nicht zu kurz kommt. Denn ein gepflegter Hund sei meist auch ein gesunder Hund.