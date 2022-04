Hund in Dortmund: Zwei Tiere an Autobahn gefunden! Polizei muss eingreifen

Dortmund. Die Polizei in Dortmund hat nicht nur einen Hund an der Autobahn gefunden, sondern gleich zwei! Aber was ist mit den Besitzern?

Der eigene Hund ist plötzlich verschwunden – für einen Tierbesitzer dürfte es kaum etwas Schlimmeres geben. Die Polizei Dortmund hat zwei Huskys im Bereich der A1 bei Hagen in der Nähe des Parkplatztes Funckenhausen gefunden.

Hund in Dortmund: Zwei Huskys an der Autobahn gefunden

Via Facebook startete die Polizei Dortmund deshalb einen Suchaufruf. „Beide Tiere sind gepflegt und zutraulich. Ein Husky hat komplett helles Fell und der andere ist zweifarbig (schwarz/weiß)“, hieß es in dem Facebook-Post.

Hund in Dortmund: Zwei Huskys wurden an einer Autobahn gefunden (Symbolfoto). Foto: IMAGO / imagebroker

Die Tiere seien im Tierheim Hagen untergebracht. Doch jetzt gibt es Entwarnung: Wie das Tierheim ebenfalls auf Facebook mitteilt, wurden die Hunde wieder an ihren Besitzern übergeben!

Hund in Dortmund: Der Besitzer konnte gefunden werden

Die genauen Umstände und nähere Details zu den Besitzern sind nicht bekannt. Schön ist aber, dass sie wieder bei ihrem Herrchen oder Frauchen zurück sind.

