Galeria Karstadt Kaufhof in Duisburg: Ungewisse Zukunft für Mitarbeiter! Verdi geht auf die Barrikaden

Wie geht es bei Galeria Kaufhof Karstadt weiter? Das fragen sich auch viele Angestellte des Unternehmens – unter anderem in Duisburg. Verlieren viele der Mitarbeiter bald ihre Jobs?

Galeria Kaufhof Karstadt möchte nämlich rund ein Drittel aller Filialen schließen. Duisburg könnte von diesen Plänen betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi geht deswegen auf die Barrikaden und möchte für die Kaufhäuser kämpfen.

Galeria Karstadt Kaufhof steht in Duisburg vor ungewisser Zukunft

Die Krise bei Galeria Kaufhof Karstadt zieht sich schon über einen längeren Zeitraum. Nun ist klar, wie sich der Konzern aus den finanziellen Schwierigkeiten herausmanövrieren möchte: etwa ein Drittel der Standorte soll geschlossen werden.

In Duisburg gibt es aktuell zwei große Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (im Forum und an der Düsseldorfer Straße). Laut Radio Duisburg ist aktuell noch vollkommen unklar, ob diese Filialen von den geplanten Schließungen betroffen sind.

Verdi kämpft für Filialerhaltung in Duisburg

Die Gewerkschaft Verdi hat sich vorgenommen, für den Erhalt der Filialen in Duisburg zu kämpfen. Klar ist nun auch, was die Gewerkschaft plant. Es soll unter anderem Demonstrationen geben. Daneben fordert Verdi mehr Geld für die Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof in der Ruhrgebiets-Stadt.

Die Stimmung bei den Angestellten soll wegen der drohenden Pleite des Unternehmens sehr angespannt sein. Aber nicht nur die Beschäftigten machen sich wegen der drohenden Schließungen der Filialen Sorgen. Auch der Einzelhandelsverband hat eine schlimme Vermutung.

Er fürchtet, dass eine Filialschließung große Auswirkungen für andere Geschäfte in der Duisburger Innenstadt hätte. Im November wird bereits der Edeka-Supermarkt bei Galeria an der Düsseldorfer Straße schließen, da einfach zu wenige Kunden kommen, so Radio Duisburg. Wie es mit den beiden Standorten von Galeria Kaufhof Karstadt weitergeht, bleibt abzuwarten.