Duisburg: Messer-Attacke! Mann (21) sticht auf 33-Jährigen ein

Messer-Attacke in Duisburg!

Am frühen Dienstagmorgen (4. März) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Wedau zu einem großen Streit. Dann eskalierte es plötzlich zwischen zwei Männern. Der jüngere von beiden (21 Jahre alt) soll dann mit einem Messer auf den älteren (33 Jahre alt) eingestochen haben.

Duisburg: Messer-Stecherei in Wedau

Schon um 4.15 Uhr in der Früh ging es im Duisburg-Wedau rund. Wie die Duisburger Polizei berichtet, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Masurenallee zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Was als simple Ruhestörung begann, eskalierte zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 33-jähriger Hausbewohner von einem 21-Jährigen mit einem Messer verletzt. Der Verletzte wurde noch vor Ort betreut und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Duisburger Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Zudem wurde die Polizei zum Tatort in Wedau alarmiert. Die Einsatzkräfte nahmen vor Ort den tatverdächtigen 21-Jährigen in Polizeigewahrsam und sicherten auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der Mann sieht nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Bei einer Verurteilung droht womöglich eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

