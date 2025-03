Ruhrgebiet: Wieder Streiks! Verdi legt Kitas & Co. lahm

Es hört einfach nicht auf. Die Verdi hat nun in Essen und Duisburg weitere Warnstreiks angekündigt. Los geht es in Duisburg schon am Donnerstag (6. März), in Essen am Freitag (7. März). Betroffen sind Kitas, Offener Ganztag an Grundschulen, Soziale Dienste, aber auch zahlreiche Stadtverwaltungsbereiche.

Aber auch in anderen Ruhrgebietsstädten in Bochum, Oberhausen, Mülheim, Gelsenkirchen und Co. wird gestreikt.

Essen: Verdi bestreikt Kitas & Co.

Am Freitag bestreikt die Gewerkschaft Verdi in Essen städtische Kitas, den Offenen Ganztag an Grundschulen und Soziale Dienste. Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Studierende und Praktikanten der Stadt Essen und der Jugendhilfe Essen sind zum Warnstreik aufgerufen.

Wie die Stadt Essen informiert, werden betroffene Eltern rechtzeitig informiert, ob der Betrieb in den Kitas eingestellt werden muss oder auch, ob es Einschränkungen beim OGS gibt. Allerdings gilt: Kinder aus geschlossenen Kitas können nicht in anderen Einrichtungen betreut werden. Die Sozialen Dienste des Jugendamtes werden einen Notdienst einrichten, um ihren gesetzlichen Pflichtaufgaben nachzukommen. Sie bleiben weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Und die Nummer des Kinder- und Jugendnotrufs steht unter 0201 265050 rund um die Uhr zur Verfügung.

Duisburg zwei volle Tage bestreikt

In Duisburg wird ebenfalls mit Einschränkungen bei Kitas und städtischen Ämtern gerechnet. Hier geht es bereits am Donnerstag los. Der Warnstreik der Verdi dauert zwei volle Tage, alle Tarifberechtigten der Stadt sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. In Kitas sollen nach Möglichkeit Notgruppen eingerichtet werden.

Potenziell sind alle Stadtverwaltungsbereiche betroffen. Die Stadt bittet deshalb: „Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf Notbesetzungen einstellen und werden gebeten, städtische Dienststellen möglichst an einem anderen Tag aufzusuchen“. In den Bürger-Service-Stationen soll es voraussichtlich zu keinen Einschränkungen kommen. Gebuchte Online-Termine werden „nach derzeitigem Stand“ auch stattfinden können.

Weitere Streiks im Ruhrgebiet

Auch die Kitas in Mülheim und Oberhausen sind zum Streik am Freitag aufgerufen sowie die Stadtverwaltungen und Kliniken in Bochum, Gelsenkirchen, Bottrop, Herne und Gladbeck. Weitere Betriebe in angrenzenden Städten werden ebenfalls bestreikt.