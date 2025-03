Duisburg: Neu-Eröffnung im Forum! Darauf können sich Shopping-Fans freuen

Das Forum in der Innenstadt von Duisburg ist für viele Anwohner die erste Adresse zum Einkaufen. Schließlich bietet das Shoppingcenter nicht nur Bekleidungsläden, sondern auch einen dm, einen Aldi und eine Saturn-Filiale.

Schon bald soll das Forum laut der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) sogar noch vielfältiger werden. Ein neues Geschäft zieht in das Untergeschoss des Einkaufszentrums ein.

Duisburg bekommt Decathlon-Filiale

Der neue Laden im Forum Duisburg schließt eine Marktlücke. Mit einer neuen Decathlon-Filiale wird es erstmals seit 2019 wieder ein Sportgeschäft in der Duisburger City geben.

Wie die WAZ berichtet, wird Decathlon dafür eine bereits bezogene Fläche im Forum nutzen, Leerstände gibt es in dem Einkaufscenter aktuell keine. Im Zuge einer Kooperation mit Galeria wird Decathlon einen Teil der Verkaufsfläche im Untergeschoss übernehmen – ähnlich wie es Jahre zuvor auch schon Aldi gemacht hatte.

„Die Verkaufsfläche am Standort Duisburg wird rund 2.000 Quadratmeter betragen“, erklärt eine Decathlon-Sprecherin dazu. Doch nicht nur sportbegeisterte Kunden profitieren von der Neu-Eröffnung im Forum, sondern auch Arbeitssuchende. In der neuen Decathlon-Filiale sollen etwa 30 Mitarbeiter eingestellt werden. „Interessierte können sich zeitnah über das Online-Karriereportal von Decathlon bewerben“, so die Sprecherin.

Auch interessant für dich: Duisburg: Supermarkt-Hammer am Hauptbahnhof? Gerüchte-Küche brodelt

Standort Duisburg Teil von großen Plänen

Die neue Decathlon-Filiale in Duisburg ist Teil von langfristigen Plänen des Unternehmens. Im Ruhrgebiet ist der Multisportladen bisher in der Rathaus-Galerie in Essen und in Herne vertreten, ein Laden in Nähe des Westfield Centro Oberhausen soll folgen.

Mehr aktuelle Themen und News aus Duisburg:

In Kooperation mit Galeria sind nach den erfolgreichen Test-Standorten noch mehr Filialen geplant. Wann der Standort in Duisburg eröffnen soll und weitere Informationen findest du im ganzen Artikel der WAZ.