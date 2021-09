Duisburg: Weißer Riese verschwindet endgültig aus der Stadt – doch DAS ist leider nicht möglich

Am Sonntag wird der Weiße Riese in Duisburg-Hochheide gesprengt.

Duisburg. Der Weiße Riese in Duisburg wird gesprengt! Am Sonntag ist es endlich soweit, verkündet die Stadt.

Als Maßnahme der Stadtteilerneuerung in Duisburg-Hochheide soll das alte Gemäuer weichen. Damit will die Stadt ein Stück weiter Richtung Zukunft gehen. Doch nicht alle Duisburger dürfen sich das Spektakel ansehen.

Duisburg: Weißer Riese muss weichen – doch das werden nur Wenige sehen können

Im Wohnpark Hochheide in Duisburg steht der mittlerweile verlassene Gebäudekomplex. Der einst Weiße Riese sieht seit einiger Zeit ziemlich heruntergekommen aus. Viele Duisburger sehen in ihm einen Schandfleck, der dringend verschwinden muss.

------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

früheste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

---------------

Das findet auch die Stadt und macht den Abriss des Hochhausen zum Teil ihres Plans, den gesamten Stadtteil zu erneuern und zu modernisieren. Am Sonntag um 12.00 Uhr soll die Sprengung stattfinden, doch nur die Presse wird das sehen können. Allen anderen wird der Blick versperrt.

Duisburg: Straßensperrungen und Evakuierungen – so wirst du die Sprengung nicht mitansehen können

Der Bereich um das Gebäude wird großflächig abgesperrt und evakuiert. Dafür werden auch mehrere Straßen gesperrt: Die Moerser Straße wird zwischen Kirchstraße und Kreuzung Rheinpreußenstraße Ecke Lauerstraße zwischen 8.00 und 10.00 Uhr abgeriegelt. Und die Ottostraße zwischen Moerser Straße und Husemannstraße sowie letztere zwischen Kirch- und Lauerstraße werden ab 8.00 Uhr nicht mehr passierbar sein.

---------------------

Mehr News aus Duisburg und Essen

---------------------

Ab 8.00 Uhr am Sonntagmorgen darf sich im Evakuierungsbereich keiner mehr aufhalten. Es wird jedoch eine Kamera an der Kreuzung Kirchstraße und Friedrich-Ebert-Straße aufgestellt. Von dort herrscht freie Sicht auf den oberen Teil des Gebäudes.

Vielleicht wirst du also doch einen Eindruck von der Mega-Sprengung in Duisburg erhalten, die Aufnahmen werden sicherlich in den Nachrichten zu sehen sein. (mbo)