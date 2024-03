Duisburg: Verschleppt und brutal misshandelt – Jugendliche erleben schlimmsten Albtraum

In Duisburg wurden am Montagnachmittag (11. März) im Stadtteil Wanheim-Angerhausen zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) schwer misshandelt und beraubt. Nach ersten Informationen wurden sie am helllichten Tag von einer Personengruppe in den Keller eines Wohnhauses an der Wanheimer Straße gelockt.

In dem Keller waren die Jugendlichen über mehrere Stunden hinweg mehreren Männern hilflos ausgeliefert. Die Männergruppe verübte an den Teenagern massive körperliche Gewalt und erniedrigende Handlungen aus, wie die Polizei Duisburg am Freitag (15. März) mitteilte.

Duisburg: Männer filmen brutale Taten

Außerdem filmten die Täter die brutale Tat und setzten anschließend beide Teenager vor dem Haus auf die Straße.

Die zwei hilflosen Jungen suchten sofort Schutz bei ihren Eltern, die daraufhin die Polizei alarmierten. Die 14 und 15 Jahre alten Teenager wurden aufgrund der schweren Verletzungen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Jetzt kümmert sich der polizeiliche Opferschutz um die Jugendlichen und deren Angehörige.

Vier Männer bereits festgenommen

Nach akribischen Ermittlungen in Form von Vernehmungen, Spurensicherung- und auswertungen sowie Durchsuchungen gelang es den Ermittlern der Polizei Duisburg bereits am Dienstag (12. März), einen ersten Tatverdächtigen und am Freitagmorgen (15. März) drei weitere Männer festzunehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um junge Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die vier Tatverdächtigen jeweils wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs einem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle Untersuchungshaftbefehle erließ.

Die Kripo wertet weiterhin Spuren aus, befragt Zeugen und untersucht elektronische Speichermedien. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.