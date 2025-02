Duisburg: Horror-Unfall! Motorradfahrer in Lebensgefahr ++ Hubschrauber-Einsatz!

Übler Crash in Duisburg! Am Sonntagmittag (16. Februar) sind an der Grenze zu Moers ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der Motorradfahrer wurde dabei vermutlich schwer verletzt. Genaueres zum Verletzungsgrad konnte die Polizei Duisburg gegenüber DER WESTEN zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Lebensgefahr kann daher nicht ausgeschlossen werden. Die Person befindet sich bereits im Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfallteam der Polizei Duisburg ist zurzeit vor Ort und sichert die Spuren.

Duisburg: Motorradfahrer nach Crash in Klinik

Gegen 12.40 Uhr kam die Unfallmeldung bei der Leitstelle der Duisburger Polizei rein. Bei einem Crash zwischen Duisburg und Moers am Reitweg Ecke Hoher Weg waren ein Auto und ein Motorrad aus bisher ungeklärten Gründen ineinander gekracht. Der Motorradfahrer könnte derzeit in Lebensgefahr schweben, ist zumindest schwer verletzt, so äußerte sich der Notarzt vor Ort.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und soll die Person dann ins Krankenhaus geflogen haben. Die beiden Personen im Auto blieben zumindest körperlich unverletzt, erlitten aber mutmaßlich einen Schock, so ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN. Nähere Informationen bezüglich der Personalien der Unfallbeteiligten konnte er jedoch nicht bekanntmachen.

Ein Verkehrsunfallteam der Duisburger Polizei nimmt derzeit den Unfall auf, sammelte Beweise vor Ort. Der Unfallort wurde abgeriegelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.