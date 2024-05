Duisburg: Pott-Stadt im TV – Zuschauer sehen riesige Katastrophe

Sowohl das Ruhrgebiet als auch die Stadt Duisburg kommen im Fernsehen meist nicht besonders gut weg. Kriminelle Clans, faule Arbeitslose, dazu rauchende Schornsteine überall – so stellen sich viele leider immer noch unsere schöne Region mit den vielen herzlichen Menschen vor.

Dass wir auch ganz anders können, zeigt sich aktuell im TV. Doch die Zuschauer werden zuerst mit einer riesigen Katastrophe konfrontiert. Na, ob das unser Bild nach außen wirklich besser macht?

Duisburg: Feuer-Katastrophe im TV

Endlich ist es wieder so weit: Die WDR-Reihe „Feuer & Flamme“ geht mit sechs neuen Episoden an den Start. Die Doku begleitet Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehrwachen aus dem Ruhrgebiet und zeigt die Menschen in ihrem Berufsalltag. In der aktuellen achten Staffel dreht sich alles um die Pott-Stadt Duisburg.

Doch bereits in der zweiten Folge der neuen Staffel geht es um eine große Katastrophe in Duisburg. Die WDR-Sendung „Feuer & Flamme“ zeigt nämlich den Großbrand auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen. Im größten Binnenhafen der Welt standen im August 2023 mehrere Hundert Tonnen Altmetall und Schrottfahrzeuge in Vollbrand (wir berichteten damals). Viele Leute aus Duisburg und Umgebung werden sich bestimmt daran erinnern, denn die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.

Zuschauer sind gefühlt mittendrin

Im TV sehen die Zuschauer, wie die Berufsfeuerwehr Duisburg sofort alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um das riesige Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Verstärkung erhalten die Einsatzkräfte aus verschiedenen Nachbarorten und durch das Feuerlöschboot der Duisburger Hafenwache. Was für ein Einsatz!

Wenn du das Ganze im Fernsehen sehen möchtest, schalte einfach ab Donnerstag (23. Mai) um 20.15 Uhr WDR-Fernsehen ein. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge „Feuer & Flamme“. Schon ab Dienstag (21. Mai) stehen die ersten zwei Folgen der neuen Staffel in der ARD-Mediathek zur Verfügung.