Duisburg: Holländer besucht erstmals Ruhrpott-Stadt – sein Urteil ist vernichtend

Landschaftspark Duisburg Nord, Sechs-Seen-Platte, Innenhafen und der Zoo am Kaisergarten. Diese Auswahl zeigt: Duisburg hat jede Menge Freizeitmöglichkeiten zu bieten.

Doch das Angebot scheint nicht jeden vom Hocker zu hauen. Ein niederländischer Reise-Blogger hat die Ruhrpott-Stadt an Rhein und Ruhr besucht. Der Holländer lässt kein gutes Haar an Duisburg.

Duisburg: Holländer fällt vernichtendes Urteil

Luke Patrick Hoogmoed ist leidenschaftlicher Urlauber. Der Niederländer reist durch die Welt und bewertet seine Ziele anschließend auf seinem Reiseblog bei Instagram. Sein Urteil hat Gewicht. Schließlich folgen dem Holländer satte 258.000 Menschen. Nach Duisburg wird es wohl die wenigsten von ihnen mehr verschlagen.

Mehr aus Duisburg: Traditionsgaststätte in Duisburg schließt – irre, was sich die Anwohner jetzt wünschen

Denn für Luke Patrick Hoogmoed ist die Ruhrpott-Stadt „wohl eine der schlimmsten Städte, in denen ich je in meinem Leben war.“ Er habe der Duisburg eine Chance geben wollen und ganze drei Tage mit seiner Freundin hier verbracht. Doch es sei am Ende „einfach schrecklich“ gewesen. Der Holländer habe die Ruhrpott-Stadt als „dreckig, überfüllt, langweilig, gefährlich und unfreundlich“ erlebt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So schneiden andere Städte ab

Genauere Gründe oder gar Beispiele nennt der Reise-Blogger nicht. Es bleibt unklar, wo sich das Paar in den drei Tagen aufgehalten hat. In einem Video ist lediglich ein kurzer Ausschnitt eines am Rhein fahrenden Schiffes zu sehen. Am Ende vergibt der Niederländer für Duisburg nur zwei von zehn Sternen, während andere Städte deutlich besser abschneiden:

Hamburg: 9 Punkte

München: 6,5 Punkte

Freiburg: 8,5 Punkte

Mehr Themen:

Die Punkteverteilung sorgt für ausschweifende Diskussionen. Das Duisburg als Industriestandort womöglich nicht der schönste Ort Deutschlands ist, lassen viele gelten. „Aber es hat ordentlich Stimmung und ehrlicherweise leben hier die coolsten Leute des Landes“, hebt eine Followerin hervor. Den Punkt „unfreundlich“ wollen die Pottler also definitiv nicht durchgehen lassen.