Duisburg: Passanten spazieren am See – plötzlich stehen sie vor einer Leiche

Riesiger Schreck für Spaziergänger am Donnerstag (22. September) in Duisburg. Sie liefen am Nachmittag am Masurensee und entdeckten plötzlich eine Leiche.

Die Polizei Duisburg bestätigte den Fund einer Wasserleiche am Abend. Ein trauriger Verdacht ist nun bestätigt.

Duisburg: Leiche am Masurensee aufgetaucht – Feuerwehr im Einsatz

Details zur Identität des Toten konnte die Polizei Duisburg auf Nachfrage am Donnerstagabend noch nicht liefern.

Der leblose Körper habe nicht am Ufer gelegen, sondern musste durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Leiche in Duisburg entdeckt – Vermisstenfall geklärt?

Seit Freitagmorgen herrscht nun die traurige Erkenntnis. Bei der Leiche handelt es sich um den 53-jährigen Mann aus Moers, der seit Samstagabend (17. September) vermisst wurde.

Im Duisburger Masurensee suchten Taucher vergangenen Sonntag vergeblich nach einem Vermissten. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Ein Bekannter des Vermissten hatte gegen 18.10 Uhr den Notruf gewählt, weil der Moerser im Masurensee verschollen war. Er habe sein ferngesteuertes Boot aus dem Wasser ziehen wollen und sei nicht mehr wieder aufgetaucht. Rettungskräfte suchten verzweifelt nach dem Mann, mussten die großangelegte Suche mit Tauchern und Booten allerdings abbrechen. (mehr hier).

Weitere Meldungen aus Duisburg:

Es ist der zweite Leichenfund im Masurensee innerhalb kurzer Zeit. Erst im Juli war ein 33-jähriger Mann tot aus dem See gezogen worden, in dem ein striktes Badeverbot gilt (mehr hier).