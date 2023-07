Am Freitagmorgen (7. Juli) ist es in Duisburg auf einer Baustelle zu einem schrecklichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 54-Jähriger Duisburger wurde bei Bauarbeiten an der Straße zum Containerterminal von einer Betonmauer, welche mehrere Tonnen wog, eingeklemmt.

Aus bislang unerklärlichen Gründen löste sich die tonnenschwere Betonmauer aus der Verankerung eines Baustellen-Krans. Die Betonmauer fiel anschließend auf den 54-jährigen Duisburger. Durch die enorme Schwere der Betonmauer wurde der Mann erdrückt.

Duisburg: Reanimationsversuche zwecklos

Der 54-jährige Bauarbeiter wurde noch vor Ort reanimiert. Die Versuche, ihn vor Ort zu stabilisieren, blieben allerdings erfolglos, sodass der Duisburger von einem Rettungshubschrauber für die weitere Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. In der Klinik konnte dem schwerverletzten Mann letztlich aber nicht mehr geholfen werden.

Der Duisburger verstarb kurze Zeit nach Ankunft im Krankenhaus. Die Kripo Duisburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Außerdem erhielt die Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft von dem tragischen Arbeitsunfall Kenntnis.

Ob es Hinweise auf ein Fremdverschulden auf der Baustelle gab oder ob alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden, darüber kann zum derzeitigen Stand nur spekuliert werden. Die Pressestelle der Polizei Duisburg war am Freitagnachmittag (7. Juli) auf Anfrage von DER WESTEN nicht mehr zu erreichen.

