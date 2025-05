Duisburg: Streit eskaliert – Mann von Auto überfahren ++ Lebensgefahr!

Blutige Szenen am Sonntagabend (18. Mai) in Duisburg. Ersten Informationen zur Folge wurde in Bruckhausen ein 24 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Ob es nur ein Unfall war?

Laut „WAZ“ sollten Polizei und Staatsanwaltschaft von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen. Möglicherweise fuhr der bisher noch unbekannte Fahrer mit voller Absicht auf den jungen Mann zu. Blutige Bilder vom Tatort in Duisburg erschrecken.

Duisburg: 24-Jähriger angefahren – mit Absicht?

Bisher konnte die Polizei gegenüber DER WESTEN nicht bestätigen, was genau am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr in der Schulstraße in Bruckhausen vorgefallen war. Nach ersten Informationen könnte ein Streit zwischen zwei Personen der Auslöser für die blutige Tat gewesen sein. Demnach könnte ein Autofahrer mit voller Absicht gegen einen Fußgänger gefahren und ihn dabei schwer, wenn nicht sogar lebensgefährlich verletzt haben.

Dafür soll sprechen, dass die Geschwindigkeit des Fahrers über die in einer 30-er-Zone vorgeschriebenen Maximalgeschwindigkeit hinausgegangen sei. Zudem sei der Fahrer nach dem Vorfall flüchtig, der Wagen laut „WAZ“-Informationen allerdings bereits gefunden.

Duisburg: Fotos vom Tatort erschrecken

Bilder zeugen von einer vermeintlich absichtlichen Tat in Duisburg. Hier soll ein 24-Jähriger umgefahren worden sein. Foto: WTVnews_Duisburg

Die Polizei hatte noch bis in die Nacht hinein Spuren am Tatort gesichert. Mit Flutlichtern sorgte man für ausreichend Licht. Diese beleuchteten ein grausiges Bild: eine große Blutlache, hier ein Cappy, da ein einzelner Schuh – und alles auf mehreren Metern verstreut.

Viele Fragen bleiben zunächst offen, Informationen warten darauf, von offizieller Seite bestätigt zu werden.

